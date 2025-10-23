Acesse sua conta
PF apura esquema de tráfico de animais silvestres após macaco-prego ser resgatado em Camaçari

Equipes policiais cumpriram três mandados judiciais na operação Sapajus III, deflagrada nesta quinta-feira (23)

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:27

Macaco-prego — Imagem ilustrativa
Macaco-prego — Imagem ilustrativa Crédito: Shutterstock

Um animal silvestre da espécie Sapajus (macaco-prego) foi resgatado na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Após o resgate, a Polícia Federal (PF) iniciou investigações que culminaram na operação Sapajus III, deflagrada nesta quinta-feira (23). Nesta etapa da ação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do estado do Rio de Janeiro — na capital e em Nilópolis. Todos os locais-alvo foram identificados como ligados aos suspeitos da comercialização ilegal de animais silvestres.

De acordo com a PF, o macaco-prego foi encontrado em Camaçari com documentação falsa. As investigações apontam que o animal saiu do Rio de Janeiro e foi comercializado e transportado para a Bahia de forma fraudulenta. Além disso, verificou-se que outros animais já haviam sido vendidos pelos investigados com uso de documentos falsos, tendo sido adquiridos por jogadores de futebol e artistas.

Nesta quinta, a operação Sapajus III cumpriu três mandados judiciais, expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de animais silvestres, formação de associação criminosa e falsificação de documento público.

Animais Silvestres Camaçari

