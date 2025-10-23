INVESTIGAÇÃO

PF apura esquema de tráfico de animais silvestres após macaco-prego ser resgatado em Camaçari

Equipes policiais cumpriram três mandados judiciais na operação Sapajus III, deflagrada nesta quinta-feira (23)

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:27

Macaco-prego — Imagem ilustrativa Crédito: Shutterstock

Um animal silvestre da espécie Sapajus (macaco-prego) foi resgatado na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Após o resgate, a Polícia Federal (PF) iniciou investigações que culminaram na operação Sapajus III, deflagrada nesta quinta-feira (23). Nesta etapa da ação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do estado do Rio de Janeiro — na capital e em Nilópolis. Todos os locais-alvo foram identificados como ligados aos suspeitos da comercialização ilegal de animais silvestres.

De acordo com a PF, o macaco-prego foi encontrado em Camaçari com documentação falsa. As investigações apontam que o animal saiu do Rio de Janeiro e foi comercializado e transportado para a Bahia de forma fraudulenta. Além disso, verificou-se que outros animais já haviam sido vendidos pelos investigados com uso de documentos falsos, tendo sido adquiridos por jogadores de futebol e artistas.