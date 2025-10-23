Acesse sua conta
Quatro pessoas morrem em acidente com ônibus escolar na Bahia

Acidente foi registrado na BR-116, em Tucano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:21

Grave acidente é registrado na BR-116
Grave acidente é registrado na BR-116 Crédito: Reprodução/PRF

Quatro pessoas, sendo três adultos e um bebê, morreram em um acidente grave envolvendo um micro-ônibus escolar na BR-116, na altura da cidade de Tucano, na região nordeste da Bahia. Os veículos foram destruídos na batida. 

A colisão frontal aconteceu entre uma carreta e um micro-ônibus de transporte escolar, no KM 290 da rodovia. O acidente foi registrado por volta dar 11h35. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus não era mais utilizado para transportar estudantes, apesar de manter a insígnia de transporte escolar. 

O motorista e um passageiro do ônibus morreram no local do acidente. Uma mulher grávida, que estava no ônibus, perdeu o bebê e morreu no hospital. Ao menos oito vítimas que estavam no ônibus foram hospitalizadas. O motorista do caminhão foi removido para o Hospital de Ribeira do Pombal.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o grave acidente. "Recebi com muita tristeza a notícia do acidente em Tucano, na BR-116, na manhã desta quinta-feira, envolvendo um ônibus e que, infelizmente, deixou vítimas fatais. Determinei imediatamente que o nosso governo fique à disposição das prefeituras de Tucano e região, com toda a estrutura do Estado, para garantir o apoio necessário neste momento tão doloroso", disse. 

