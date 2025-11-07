Acesse sua conta
PM encontra R$ 850 mil em mochila de passageiro de ônibus

Homem disse ter sido contratado por uma construtora para levar o dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:20

Aurélio Bonente foi ouvido e liberado
Passageiro foi ouvido e liberado Crédito: Reprodução

Uma abordagem de rotina da Polícia Militar de Goiás terminou com a apreensão de R$ 850 mil em dinheiro vivo dentro da mochila de um passageiro de um ônibus que seguia de São Paulo para Brasília. O caso ocorreu nesta sexta-feira (7), em Hidrolândia (GO), cidade a cerca de 30 km de Goiânia e 240 km da capital federal. As informações são do portal Uol.

O homem identificado foi levado à Polícia Federal, que apreendeu o dinheiro e o celular dele, mas o liberou logo depois. Segundo a PM, ele foi autuado por lavagem de dinheiro.

Durante a ação, o passageiro demonstrou nervosismo, principalmente quando os cães farejadores se aproximaram das bagagens. Todo o dinheiro, composto por notas novas de R$ 200 e R$ 100, estava guardado em uma única mochila.

Aos policiais, o passageiro contou que prestava serviços para uma construtora em São Paulo e que havia sido contratado para transportar o valor até Brasília, sem saber quem receberia o dinheiro. O homem ainda disse aos policiais que trabalha com transporte de dinheiro em espécie com frequência, prestando serviço para essa construtora.

"Só ia saber [o destinatário] quando chegasse lá em Brasília. Eu ia ser notificado quando chegasse através de um telefone anônimo. Eles iam me ligar ou mandar mensagem", afirmou.

Após o depoimento, a Polícia Federal manteve a apreensão do dinheiro e do telefone celular, mas liberou o homem, que pôde seguir viagem. 

