ASTROLOGIA

4 signos têm a chance de virar a página e engatar novos recomeços nesta sexta-feira (7 de novembro)

Mudanças, aprendizados e novas oportunidades marcam o momento de transformação

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:00

Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

A energia desta sexta-feira, dia 7 de novembro, traz um convite para o recomeço. É hora de encerrar ciclos, rever escolhas e se abrir para novas oportunidades com mais maturidade e consciência. Quatro signos, em especial, sentirão com mais intensidade esse desejo de reconstruir e seguir em frente com leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

Você ganha uma nova chance de se reconectar com quem é e com o que realmente quer. As relações e a autoconfiança estarão em foco, e este é o momento ideal para encerrar histórias antigas e iniciar outras mais autênticas. Conversas sinceras podem curar feridas e abrir portas.

Dica cósmica: fale o que sente, o novo começa com a verdade.

Características do signo de Touro 1 de 7

Leão:

Mudanças importantes acontecem na sua área profissional e nos seus sonhos de longo prazo. A vida te convida a repensar o que faz sentido, a revisar metas e a se cercar de pessoas que compartilham da sua visão. Parcerias sólidas serão essenciais para crescer.

Dica cósmica: confie mais no processo do que no resultado.

Características do signo de Leão 1 de 8

Escorpião:

O universo te convida a rever seus vínculos e fortalecer as relações que realmente importam. Pode haver altos e baixos nas conexões amorosas, mas o aprendizado é profundo. Você está redescobrindo o que valoriza em si e nos outros.

Dica cósmica: tenha paciência, a transformação vem com o tempo.

Características de Escorpião 1 de 6

Aquário:

Assuntos ligados à casa, à família e às raízes ganham destaque. Este é o momento ideal para reorganizar o lar, curar temas do passado e buscar estabilidade emocional. Revisitar antigos projetos pode trazer inspiração e clareza sobre o caminho adiante.

Dica cósmica: recomeçar não é voltar atrás, é escolher com mais sabedoria.