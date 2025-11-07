3 signos que vão se libertar das dificuldades e reencontrar a leveza após esta sexta-feira (7 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:00
O dia de hoje, 7 de novembro, marca o fim de uma fase desafiadora para alguns signos. O que antes parecia um fardo começa a se transformar em aprendizado e leveza. É um dia de libertação, de cura emocional e de reencontro com a própria força. O cansaço cede espaço à clareza, e o medo dá lugar à coragem de ser exatamente quem se é, sem disfarces, sem culpa, sem esforço para provar nada. Veja a previsão do site "Your Tango".
Virgem:
O dia traz libertação das preocupações que vinham ocupando espaço demais na sua mente. É hora de soltar o controle e permitir que a vida flua com mais naturalidade. Um ciclo de autocrítica chega ao fim, e no lugar surge a paz de aceitar que você já fez o seu melhor. A leveza volta - e com ela, a sensação de que tudo está exatamente onde deveria estar.
Dica cósmica: Pare de duvidar da sua capacidade. Você é mais competente e completo do que imagina.
Características do signo de Virgem
Sagitário:
Chegou o momento de recuperar a alegria de ser quem você é. Uma frustração antiga perde a força e abre caminho para a liberdade. A energia do dia ajuda você a deixar para trás expectativas que não combinam mais com seu espírito. Ser livre agora significa ser sincero consigo mesmo, e isso é o que mais te fortalece.
Dica cósmica: A verdadeira liberdade vem quando você para de pedir permissão para ser feliz.
Características do signo de Sagitário
Aquário:
Depois de um período de dúvidas, a clareza finalmente chega. Você volta a se sentir confiante e confortável em ser diferente, e percebe que é justamente isso que o torna especial. As pressões externas perdem o poder, e a autenticidade volta a guiar suas escolhas. É o início de uma fase de expressão genuína e renovação interior.
Dica cósmica: Ser fiel a si mesmo é a sua maior forma de sucesso.
Características do signo de Aquário