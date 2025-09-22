Acesse sua conta
Áudio mostra despedida de comissária que estava em avião sequestrado no 11 de setembro; ouça

CeeCee Lyles se despediu da família antes da queda de avião durante ataque

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 20:16

Vítima ligou para família antes da queda de avião
Vítima ligou para família antes da queda de avião Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma ex-policial e comissária de bordo da United Airlines, estava no voo 93 no dia do ataque em 11 de setembro. CeeCee Lyles estava na aeronave sequestrada por terroristas da Al-Qaeda.

Durante o voo, ela fez ligações emocionantes para a família antes da queda em Shanksville, Pensilvânia. Um dos áudios que circula nas redes sociais, relembrou o momento triste que devastou várias famílias.

Por causa da resistência de tripulantes, o avião não chegou a atingir o alvo previsto. Lyles é lembrada como uma heroína e tem uma estátua em sua homenagem, no memorial das pessoas mortas no ataque, em Nova York (EUA).

No áudio, Lyles relata que está em um avião sequestrado e que era para as pessoas que estavam na outra linha telefônica dizer aos filhos que ela os amava muito. Ao final da ligação, a comissária está com a voz embargada e chorosa. Confira o que Lyles disse na ligação:

“Oi, meu amor. Você tem que ouvir com cuidado. Eu estou num avião que foi sequestrado. Eu estou no avião. Estou ligando de avião. Eu quero te dizer que eu te amo. Por favor, fale para as minhas crianças que eu os amo muito. E eu sinto muito, amor.

Hm. Eu não sei o que dizer. Tem três homens. Eles sequestraram o avião. Estou tentando ficar calma. Nosso avião foi desviado. E eu ouvi que há alguns aviões que estão voando na direção do World Trade Center.

Eu espero ver seu rosto de novo, amor. Eu te amo. Adeus [choro]”.

