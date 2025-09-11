Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro? Entenda

Apresentador do Domingo Legal virou alvo de montagens nas redes sociais e acabou ligado aos atentados de 2001

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:32

Celso Portiolli já revelou que a data também carrega um peso pessoal: foi em 11 de setembro que ele perdeu o pai
Celso Portiolli já revelou que a data também carrega um peso pessoal: foi em 11 de setembro que ele perdeu o pai Crédito: Reprodução/Redes sociais

Todos os anos, no dia 11 de setembro, o nome de Celso Portiolli volta aos assuntos mais comentados das redes sociais. A data, marcada pelos atentados terroristas de 2001 às Torres Gêmeas, em Nova York, é também quando internautas resgatam um meme que coloca o apresentador em situações fictícias relacionadas ao episódio.

Na realidade, Portiolli não tem nenhuma ligação com a tragédia. A associação nasceu no início da década de 2010, com montagens irônicas que colocavam o comunicador em momentos de eventos históricos. Uma das mais conhecidas mostra o apresentador dentro de um avião prestes a atingir os prédios, ou ainda como participante do quadro Show do Milhão tendo de responder qual personagem teria ligação com o ataque, entre as opções, estavam Kim Jong-un, Osama bin Laden, Celso Portiolli ou Maria Joaquina.

Leia mais

Imagem - Filho de Péricles, Lucas Morato, emociona fãs ao anunciar falecimento da mãe

Filho de Péricles, Lucas Morato, emociona fãs ao anunciar falecimento da mãe

Imagem - Ator de X-Men James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema

Ator de X-Men James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema

Imagem - Sonhos estranhos e cansaço sem motivo em setembro? A astrologia explica

Sonhos estranhos e cansaço sem motivo em setembro? A astrologia explica

Com o passar do tempo, a piada tomou força nas redes, especialmente no X (antigo Twitter), e virou tradição. Todo ano, usuários relembram as montagens ou criam novas, o que já chegou a colocar Portiolli entre os tópicos mais comentados no Brasil.

Celso Portiolli

Celso Portiolli no Domingo Legal por Divulgação
Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro por conta de um meme que nasceu em 2010 por Reprodução/Redes sociais
Celso Portiolli já revelou que a data também carrega um peso pessoal: foi em 11 de setembro que ele perdeu o pai por Reprodução/Redes sociais
Em entrevista ao podcast Flow, Celso Portiolli disse que a piada nasceu em Portugal e depois foi trazida ao Brasil por Reprodução/Redes sociais
Todos os anos, no dia 11 de setembro, o nome de Celso Portiolli volta aos assuntos mais comentados das redes sociais por Reprodução/Redes sociais
Montagem de foto de Celso Portiolli dentro de um avião com duas torres ao fundo por Reprodução/Redes sociais
Celso Portiolli emocionou público por Reprodução
Celso Portiolli chora ao vivo por Reprodução / SBT
Celso Portiolli e Silvio Santos por Reprodução/SBT
Celso Portiolli por Francisco Cepeda
1 de 10
Celso Portiolli no Domingo Legal por Divulgação

O próprio apresentador já comentou o assunto diversas vezes. Em entrevista ao podcast Flow, explicou que a piada nasceu em Portugal e depois foi trazida ao Brasil. “No começo fiquei muito bravo. Como me associam a uma das maiores tragédias de todos os tempos? Mas depois passei a levar na esportiva”, disse.

Famosos que escaparam do atentado de 11 de setembro

Seth MacFarlane: Atraso no aeroporto = sobrevivência. Seth escapou do voo sequestrado por Reprodução/Instagram
Mark Wahlberg: Mudou de planos no último minuto e evitou o voo fatal por Reprodução/Instagram
Gwyneth Paltrow: Um encontro casual fez Paltrow perder o metrô e sobreviver ao atentado por Reprodução/Instagram
Sarah Ferguson: Uma reunião perdida salvou a ex-duquesa de York por Reprodução/Instagram
Rob Lowe: Viajou ao lado de um terrorista sem perceber. Rob Lowe escapou por pouco por Reprodução/Instagram
Michael Jackson: Quase no topo das Torres Gêmeas… mas uma ligação salvou sua vida por Reprodução
1 de 6
Seth MacFarlane: Atraso no aeroporto = sobrevivência. Seth escapou do voo sequestrado por Reprodução/Instagram

Ainda assim, Portiolli já revelou que a data também carrega um peso pessoal: foi em 11 de setembro que ele perdeu o pai. Em 2021, chegou a responder internautas pedindo respeito: “Ler a mesma piada 100 vezes por dia é difícil, e essa é uma data dolorosa para mim”. Em 2024, fez uma reflexão mais profunda: “Eu entendo o humor, mas é impossível esquecer que esse dia marcou a perda de muitas pessoas, inclusive a minha”.

O episódio mostra como a internet consegue transformar eventos sérios em memes que ganham vida própria. No caso de Celso Portiolli, essa associação inesperada acabou criando um ritual anual, misturando humor, memória e um toque de desinformação.

Leia mais

Imagem - Conheça 5 séries baseadas em jogos para aprender inglês

Conheça 5 séries baseadas em jogos para aprender inglês

Imagem - 3 vitaminas caseiras ricas em proteína vegetal para o pós-treino

3 vitaminas caseiras ricas em proteína vegetal para o pós-treino

Imagem - Veja os benefícios do banho de mar para a saúde mental

Veja os benefícios do banho de mar para a saúde mental

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Aos 83 anos, Caetano Veloso exibe dia na academia e diz: 'Meta é estar tão bem quanto o Ney'

Aos 83 anos, Caetano Veloso exibe dia na academia e diz: 'Meta é estar tão bem quanto o Ney'
Imagem - Água do ar? Saiba como funciona a tecnologia que pode revolucionar o acesso à água no mundo

Água do ar? Saiba como funciona a tecnologia que pode revolucionar o acesso à água no mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen
01

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Imagem - Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira
02

Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
03

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
04

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância