Por que Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro? Entenda

Apresentador do Domingo Legal virou alvo de montagens nas redes sociais e acabou ligado aos atentados de 2001

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:32

Celso Portiolli já revelou que a data também carrega um peso pessoal: foi em 11 de setembro que ele perdeu o pai Crédito: Reprodução/Redes sociais

Todos os anos, no dia 11 de setembro, o nome de Celso Portiolli volta aos assuntos mais comentados das redes sociais. A data, marcada pelos atentados terroristas de 2001 às Torres Gêmeas, em Nova York, é também quando internautas resgatam um meme que coloca o apresentador em situações fictícias relacionadas ao episódio.

Na realidade, Portiolli não tem nenhuma ligação com a tragédia. A associação nasceu no início da década de 2010, com montagens irônicas que colocavam o comunicador em momentos de eventos históricos. Uma das mais conhecidas mostra o apresentador dentro de um avião prestes a atingir os prédios, ou ainda como participante do quadro Show do Milhão tendo de responder qual personagem teria ligação com o ataque, entre as opções, estavam Kim Jong-un, Osama bin Laden, Celso Portiolli ou Maria Joaquina.

Com o passar do tempo, a piada tomou força nas redes, especialmente no X (antigo Twitter), e virou tradição. Todo ano, usuários relembram as montagens ou criam novas, o que já chegou a colocar Portiolli entre os tópicos mais comentados no Brasil.

O próprio apresentador já comentou o assunto diversas vezes. Em entrevista ao podcast Flow, explicou que a piada nasceu em Portugal e depois foi trazida ao Brasil. “No começo fiquei muito bravo. Como me associam a uma das maiores tragédias de todos os tempos? Mas depois passei a levar na esportiva”, disse.

Ainda assim, Portiolli já revelou que a data também carrega um peso pessoal: foi em 11 de setembro que ele perdeu o pai. Em 2021, chegou a responder internautas pedindo respeito: “Ler a mesma piada 100 vezes por dia é difícil, e essa é uma data dolorosa para mim”. Em 2024, fez uma reflexão mais profunda: “Eu entendo o humor, mas é impossível esquecer que esse dia marcou a perda de muitas pessoas, inclusive a minha”.