3 vitaminas caseiras ricas em proteína vegetal para o pós-treino

Aprenda receitas de bebidas nutritivas para recuperar a energia após a atividade física

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 23:00

Vitamina de banana, espinafre e chia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Vitamina de banana, espinafre e chia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Após o treino, o corpo precisa de nutrientes que ajudem na recuperação muscular, na reposição de energia e na manutenção do equilíbrio nutricional. As vitaminas caseiras surgem como uma opção prática e saudável, combinando ingredientes naturais que fornecem proteínas, fibras, vitaminas e minerais essenciais.

A seguir, aprenda a preparar 3 vitaminas caseiras ricas em proteína vegetal para o pós-treino!

[Edicase]Vitamina de mamão, cenoura e laranja (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock

Vitamina proteica de banana, espinafre e chia

Ingredientes

  • 2 bananas picadas
  • 200 ml de leite de soja
  • 1 colher de sopa de chia
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de abacate e cacau (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock)
Vitamina proteica de abacate e cacau Crédito: Imagem: Amallia Eka | Shutterstock

Vitamina proteica de abacate e cacau

Ingredientes

  • 1/2 abacate maduro
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 200 ml de leite de soja gelado
  • 1 colher chá de cacau em pó 100%
  • Cacau em pó e amêndoas laminadas para servir

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida com o cacau em pó e as amêndoas laminadas.

Vitamina proteica de manga com leite de coco e linhaça

Ingredientes

  • 1 manga picada
  • 200 ml de leite de coco gelado
  • 2 colheres de sopa de linhaça moída
  • 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

