CONFUSÃO

Ator de X-Men James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema

Ator e diretor escocês foi atingido por homem enquanto aproveitava encontro com produtores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:46

James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema Crédito: Reprodução/Redes Sociais

James McAvoy, famoso por interpretar o Professor Xavier na franquia X-Men, passou por um momento inesperado em Toronto, no Canadá, durante o Festival Internacional de Cinema da cidade (TIFF). O ator de 46 anos foi atacado em um bar na noite de segunda-feira, 8 de setembro, enquanto aproveitava uma folga em meio à intensa agenda do festival.

O incidente ocorreu no Charlotte’s Room, quando McAvoy se reuniu com produtores de seu primeiro filme como diretor, California Schemin'. De acordo com testemunhas, um homem visivelmente embriagado, que já estava sendo escoltado para fora do estabelecimento, se aproximou por trás e desferiu um soco no rosto do ator.

Fontes próximas ao artista relataram que McAvoy tentou acalmar a situação e evitar o conflito, enquanto outras pessoas presentes intervieram para proteger o ator. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos e decidiu permanecer no local, rindo do ocorrido ao lado de outros clientes. Funcionários do bar confirmaram que haviam solicitado ao agressor que deixasse o local pouco antes do ataque.

O episódio aconteceu dois dias após a première internacional de California Schemin', no sábado (6), no TIFF, filme que marca a estreia de McAvoy na direção. A produção retrata a história real da dupla escocesa de hip-hop Silibil N’ Brains, formada por Gavin Bain e Billy Boyd, que se passaram por norte-americanos para conquistar espaço na indústria musical. Além de dirigir, McAvoy tem uma participação breve no longa, que também conta com Lucy Halliday, Rebekah Murrell e Séamus McLean Ross no elenco principal.