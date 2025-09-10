Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator de X-Men James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema

Ator e diretor escocês foi atingido por homem enquanto aproveitava encontro com produtores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:46

James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema
James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema Crédito: Reprodução/Redes Sociais

James McAvoy, famoso por interpretar o Professor Xavier na franquia X-Men, passou por um momento inesperado em Toronto, no Canadá, durante o Festival Internacional de Cinema da cidade (TIFF). O ator de 46 anos foi atacado em um bar na noite de segunda-feira, 8 de setembro, enquanto aproveitava uma folga em meio à intensa agenda do festival.

O incidente ocorreu no Charlotte’s Room, quando McAvoy se reuniu com produtores de seu primeiro filme como diretor, California Schemin'. De acordo com testemunhas, um homem visivelmente embriagado, que já estava sendo escoltado para fora do estabelecimento, se aproximou por trás e desferiu um soco no rosto do ator.

Leia mais

Imagem - Danni Suzuki dá segunda chance ao amor e reata com ex-namorado após 6 anos

Danni Suzuki dá segunda chance ao amor e reata com ex-namorado após 6 anos

Imagem - Você sabe de onde veio o apelido 'Ro Ro'? A história por trás do nome de Angela Ro Ro

Você sabe de onde veio o apelido 'Ro Ro'? A história por trás do nome de Angela Ro Ro

Imagem - Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão: 'Pulou do nada'

Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão: 'Pulou do nada'

Fontes próximas ao artista relataram que McAvoy tentou acalmar a situação e evitar o conflito, enquanto outras pessoas presentes intervieram para proteger o ator. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos e decidiu permanecer no local, rindo do ocorrido ao lado de outros clientes. Funcionários do bar confirmaram que haviam solicitado ao agressor que deixasse o local pouco antes do ataque.

James McAvoy

James McAvoy por Reprodução/Instagram
James McAvoy em Fragmentado (2016) por Reprodução
James McAvoy em Atonement - Desejo e Reparação (2007) por Divulgação/Universal Pictures
James McAvoy em Speak No Evil - Não Fale o Mal (2024) por Divulgação/Universal Pictures
James McAvoy por Reprodução/Getty Images
James McAvoy vive o fauno Sr. Tumnus em As Crônicas de Nárnia por Reprodução
James McAvoy é o Professor Xavier em X-Men por Divulgação
James McAvoy em Fragmentado e X-Men por Reprodução
James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema por Reprodução/Redes Sociais
X-Men: Primeira Classe apresentou ao público uma versão mais jovem do Professor Xavier, interpretada por James McAvoy por Reprodução
James McAvoy por Reprodução/Getty Images
1 de 11
James McAvoy por Reprodução/Instagram

O episódio aconteceu dois dias após a première internacional de California Schemin', no sábado (6), no TIFF, filme que marca a estreia de McAvoy na direção. A produção retrata a história real da dupla escocesa de hip-hop Silibil N’ Brains, formada por Gavin Bain e Billy Boyd, que se passaram por norte-americanos para conquistar espaço na indústria musical. Além de dirigir, McAvoy tem uma participação breve no longa, que também conta com Lucy Halliday, Rebekah Murrell e Séamus McLean Ross no elenco principal.

Mesmo após o ataque, o ator manteve sua agenda e continuou participando de eventos oficiais do festival. Até o momento, ninguém se pronunciou sobre o incidente.

Leia mais

Imagem - Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Imagem - Conheça 4 dicas e tendências para casamentos na primavera

Conheça 4 dicas e tendências para casamentos na primavera

Imagem - Saiba resolver conflitos em compras sem precisar ir à Justiça

Saiba resolver conflitos em compras sem precisar ir à Justiça

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Jade Barbosa exibe barrigão de grávida ao lado das colegas ginastas

Jade Barbosa exibe barrigão de grávida ao lado das colegas ginastas
Imagem - Medo? Não para esses signos! Veja quem aproveita todas as oportunidades

Medo? Não para esses signos! Veja quem aproveita todas as oportunidades

MAIS LIDAS

Imagem - Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas
01

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Imagem - Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza
02

Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

Imagem - Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação
03

Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus
04

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus