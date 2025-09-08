Acesse sua conta
Danni Suzuki dá segunda chance ao amor e reata com ex-namorado após 6 anos

Atriz e o ex-namorado viveram romance em 2017

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:38

Danni Suzuki Crédito: Reprodução/Instagram

O amor falou mais alto na vida de Danni Suzuki. A atriz voltou a se relacionar com o ator Fernando Roncato, com quem namorou pela primeira vez em 2017. Depois de seis anos separados, os dois reataram e já estão morando juntos no Rio de Janeiro.

Danni e Fernando tiveram o primeiro namoro entre 2017 e 2018. Mesmo após o término, seguiram amigos e mantiveram contato ao longo dos anos. Em novembro de 2023, eles viajaram novamente para o Chile, destino que marcou o início da relação na primeira vez em que estiveram juntos. A viagem reacendeu o sentimento, dando início a uma nova fase para o casal.

Antes da reconciliação, Danni viveu outros relacionamentos, entre eles o romance com o modelo Dego Ferreira, a quem chegou a se declarar publicamente no Dia dos Namorados de 2024. Pouco tempo depois, ela reencontrou Fernando, e a relação foi retomada de forma mais madura e séria.

Na última quarta-feira (4), o casal fez uma rara aparição pública na pré-estreia do documentário '3 Obás de Xangô'. Apesar do reencontro amoroso, eles mantêm a vida a dois de forma discreta, sem grandes exposições nas redes sociais ou declarações públicas sobre a retomada.

Danni Suzuki e Fernando Roncato

Danni Suzuki e Fernando Roncato em foto do primeiro namoro, que rolou entre 2017 e 2018 por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki interpretou Miyuki em Malhação por Reprodução
Danni Suzuki e Fernando Roncato em 2017 e em 2025 por Reprodução/Instagram
Fernando Roncato e Danni Suzuki na pré-estreia de "3 Obás de Xangô" por Divulgação/Roberto Filho
Danni Suzuki e Fernando Roncato por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki é atriz por Reprodução/Redes Sociais
Danni Suzuki por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki e Ricardo Pereira namoraram em 2005 por Reprodução/Arquivo
Danni Suzuki e Ricardo Tozzi namoraram em 2007 por Divulgação/Arquivo
Danni Suzuki por Reprodução/Arquivo
Danni Suzuki e Ricardo Pereira namoraram em 2005 por Reprodução/Arquivo
Danni Suzuki interpretou Miyuki em Malhação por Reprodução
Danni Suzuki e Giovanna Antonelli por Reprodução
1 de 16
Danni Suzuki e Fernando Roncato em foto do primeiro namoro, que rolou entre 2017 e 2018 por Reprodução/Instagram

Fernando Roncato, de 37 anos, é gaúcho e irmão do ator Miguel Roncato. Ele já viveu um relacionamento com a atriz Lua Blanco, ex-integrante da novela Rebelde, e recentemente participou da série bíblica Reis.

Agora, longe dos holofotes, Danni Suzuki e Fernando Roncato nos fazem lembrar que alguns amores realmente merecem uma segunda chance.

