FAMOSOS

Danni Suzuki dá segunda chance ao amor e reata com ex-namorado após 6 anos

Atriz e o ex-namorado viveram romance em 2017

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:38

Danni Suzuki Crédito: Reprodução/Instagram

O amor falou mais alto na vida de Danni Suzuki. A atriz voltou a se relacionar com o ator Fernando Roncato, com quem namorou pela primeira vez em 2017. Depois de seis anos separados, os dois reataram e já estão morando juntos no Rio de Janeiro.

Danni e Fernando tiveram o primeiro namoro entre 2017 e 2018. Mesmo após o término, seguiram amigos e mantiveram contato ao longo dos anos. Em novembro de 2023, eles viajaram novamente para o Chile, destino que marcou o início da relação na primeira vez em que estiveram juntos. A viagem reacendeu o sentimento, dando início a uma nova fase para o casal.

Antes da reconciliação, Danni viveu outros relacionamentos, entre eles o romance com o modelo Dego Ferreira, a quem chegou a se declarar publicamente no Dia dos Namorados de 2024. Pouco tempo depois, ela reencontrou Fernando, e a relação foi retomada de forma mais madura e séria.

Na última quarta-feira (4), o casal fez uma rara aparição pública na pré-estreia do documentário '3 Obás de Xangô'. Apesar do reencontro amoroso, eles mantêm a vida a dois de forma discreta, sem grandes exposições nas redes sociais ou declarações públicas sobre a retomada.

Danni Suzuki e Fernando Roncato 1 de 16

Fernando Roncato, de 37 anos, é gaúcho e irmão do ator Miguel Roncato. Ele já viveu um relacionamento com a atriz Lua Blanco, ex-integrante da novela Rebelde, e recentemente participou da série bíblica Reis.