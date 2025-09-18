REALITY SHOW

Rayane Figliuzzi vence primeira Prova do Fazendeiro em ‘A Fazenda 17’

Atual de Belo se consagrou a primeira Fazendeira da temporada

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:25

Rayane Figliuzzi se consagrou a primeira Fazendeira da temporada Crédito: Reprodução/Record

A quarta-feira (17) marcou a primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 17, e Rayane Figliuzzi garantiu a liderança da casa na estreia. A influenciadora superou Michelle Barros e Renata Muller na competição ao vivo, enquanto Saory Cardoso, que recebeu 10 votos dos peões, foi impedida de participar.

Antes da prova, Adriane Galisteu explicou que os participantes precisariam votar para impedir uma das quatro competidoras de disputar o chapéu de Fazendeiro. Ao comunicar a eliminação de Saory, a apresentadora disse: “Não deu para você, mas amanhã você estará na prova valendo uma imunidade”.

Confira as novidades da sede de "A Fazenda 17" 1 de 13

A dinâmica ocorreu no campo de competições e envolvia celeiros de cores diferentes, cada um com blocos funcionando como alvos. As competidoras giravam uma roleta para determinar quantos disparos poderiam fazer com um canhão, tentando derrubar os blocos dos adversários. A participante que mantivesse pelo menos um bloco em pé até o fim da disputa conquistava a vitória.

Rayane manteve blocos de seu celeiro intactos até o final, garantindo o título de Fazendeira da primeira semana. Galisteu parabenizou a vencedora com um simples “Parabéns”, oficializando seu novo posto como mandachuva da Fazenda.