A Fazenda 17: Briga entre peoas é separada por produção do reality e público pede expulsão

Felipe Sena
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:49
Durante a noite de eliminação em A Fazenda nesta quinta-feira (30), Martina Sanzi e Tàmires Assîs protagonizaram o maior barraco, a ponto da equipe do reality show precisar intervir. A informação foi divulgada pelo jornal Estadão.
A Fazenda 17: Tamires Assis
Tudo começou por causa de uma discussão entre Will Guimarães, que foi eliminado, e Creo Kellab, mas logo se espalhou pelo grupo e envolveu Rayane, Carol, Tàmires e Martina.
Durante o bate-boca Martina provou Tàmires que a desafiou a voltar de uma Roça e disse: “Engole ou cospe, sua nariguda ridícula”. Em seguida, a manauara afirmou aos colegas de confinamento que tinha sido cuspida por Martina.
“Nojenta, só isso que ela sabe fazer, cuspir nos outros”, disse Tàmires. No entanto, Martina acusou a adversária de agressão, após as duas terem tocado uma de frente para a outra durante a discussão. “Ela me empurrou”, afirmou.
A manauara, no entanto, rebateu, negando. “Eu fiz assim: ‘Não encosta em mim’. Isso não é agredir! Ridícula”, respondeu.
Nas redes sociais, muitos telespectadores se posicionaram contra a situação. “Martina tinha que ser expulsa”, disse uma. “Se esse programa fosse correto, expulsaria as duas”,afirmou outra. “Essa Martina precisa sair desse programa e expulsa urgente”, acrescentou uma terceira pessoa.