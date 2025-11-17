Acesse sua conta
Idoso morre após escada de casa despencar sobre ele em Salvador

Caso foi registrado na noite de domingo (16), em Periperi

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:36

Caso foi registrado na Avenida Afrânio Peixoto Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como Marcos Antônio Alves de Araújo, 66 anos, morreu após uma escada despencar sobre ele por volta das 20h de domingo (17). De acordo com informações iniciais, o caso foi registrado na casa onde a vítima morava, no bairro de Periperi, na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana.

O imóvel tinha dois pavimentos e, pouco antes de a escada ceder, Marcos subiu para o primeiro andar em busca de um gato da família que estava no local. Após pegar o animal, quando descia de volta para o térreo, o idoso viu a estrutura desabar e cair sobre boa parte do corpo dele.

Procurada, a Polícia Civil confirmou que Marcos Antônio foi atingido pelos destroços no local. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador), que emitiu guias para remoção e necropsia do corpo do idoso. Não há informações sobre o sepultamento da vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil

