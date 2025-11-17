Idoso morre após escada de casa despencar sobre ele em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:36
Um idoso identificado como Marcos Antônio Alves de Araújo, 66 anos, morreu após uma escada despencar sobre ele por volta das 20h de domingo (17). De acordo com informações iniciais, o caso foi registrado na casa onde a vítima morava, no bairro de Periperi, na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana.
O imóvel tinha dois pavimentos e, pouco antes de a escada ceder, Marcos subiu para o primeiro andar em busca de um gato da família que estava no local. Após pegar o animal, quando descia de volta para o térreo, o idoso viu a estrutura desabar e cair sobre boa parte do corpo dele.
Procurada, a Polícia Civil confirmou que Marcos Antônio foi atingido pelos destroços no local. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador), que emitiu guias para remoção e necropsia do corpo do idoso. Não há informações sobre o sepultamento da vítima.
Caso é investigado pela Polícia Civil