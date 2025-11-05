Acesse sua conta
Mulher morre após acidente em estrada da Bahia; caso já tem duas vítimas

Colisão entre ônibus, picape e moto ocorreu na BR-415 em Ilhéus

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 08:13

Acidente deixou dois mortos
Acidente deixou dois mortos Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Deisyele Santos morreu nesta terça-feira (4), em Ilhéus, no sul da Bahia. Ela é a segunda vítima do acidente envolvendo um ônibus, uma picape e uma motocicleta na BR-415, que foi registrado no último domingo (2).

Desde o registro, a vítima, que ocupava o banco do carona da picape, estava internada. O motorista da picape, Erick Vinícius Caldas Ramos dos Santos, de 34 anos, morreu no local. Ele era empresário, dono de um lava-jato e morava em Itabuna.

De acordo com relatos, a picape perdeu o controle em uma curva e bateu de frente com o ônibus. A motocicleta, que seguia logo atrás, derrapou e caiu na pista. As vítimas estavam nos veículos menores.

O coletivo fazia o trajeto entre Itabuna e Valença e transportava apenas três passageiros — dois adultos e uma criança — que não se feriram. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e profissionais de saúde que saíam de plantão no Hospital Costa do Cacau prestaram os primeiros socorros.

A picape acabou destruída e o ônibus teve a frente e a lateral danificadas. A motocicleta teve apenas pequenas avarias. A tragédia causou um congestionamento nos dois sentidos da rodovia, que ficou totalmente interditada por cerca de uma hora e meia, entre 9h e 10h30.

