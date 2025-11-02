COLISÃO

Acidente com ônibus em BR deixa um morto e um ferido na Bahia

Ocorrência foi perto de Ilhéus

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 11:55

Acidente na BR-415 com ônibus da Águia Branca deixa um morto e um ferido na Bahia Crédito: Reprodução

Uma colisão entre um carro e um ônibus da empresa Águia Branca deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã deste domingo (2), na BR-415, próximo à saída de Ilhéus, sentido Itabuna, no sul da Bahia.

O motorista do veículo menor, identificado como Eric Vinícius Caldas Ramos dos Santos, de 34 anos, morreu no local. Uma mulher que estava no banco do passageiro foi socorrida e levada para o Hospital Costa do Cacau. Vídeos registrados no local mostram o automóvel de passeio completamente destruído à beira da pista. Não houve feridos no ônibus.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhéus) investiga o caso como homicídio culposo. A Perícia Criminal do Departamento de Polícia Técnica (DPT/Ilhéus) foi acionada para os trabalhos de remoção e demais laudos periciais.

Em nota, a Viação Águia Branca lamentou o ocorrido e disse que permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações. A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal para mais detalhes da ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.