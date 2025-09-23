Advogada criminalista é executada com mais de 20 tiros no meio da rua

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:54
Uma advogada criminalista foi executada com mais de 20 tiros no meio da rua, no bairro Ermelinda, em Belo Horizonte (MG), na manhã de segunda-feira (22). Câmeras de segurança flagraram o momento em que Kamila Rodrigues, de 32 anos, foi morta.
Os vídeos mostram quando a vítima está andando e um Kia Cerato prata se aproxima. Um homem encapuzado desce do veículo e dispara contra a advogada. Depois ele foge.
A Polícia Civil informou que investiga o caso e realiza ações para identificar os suspeitos e motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Minas Gerais lamentou a morte da advogada e classificou o crime como uma afronta à advocacia e ao Estado Democrático de Direito. A entidade também cobrou do Legislativo a aprovação de projetos que tornem hediondos os crimes contra advogados.