MINAS GERAIS

Advogada criminalista é executada com mais de 20 tiros no meio da rua

OAB classificou o crime como uma afronta à advocacia

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:54

Uma advogada criminalista foi executada com mais de 20 tiros no meio da rua, no bairro Ermelinda, em Belo Horizonte (MG), na manhã de segunda-feira (22). Câmeras de segurança flagraram o momento em que Kamila Rodrigues, de 32 anos, foi morta.

Os vídeos mostram quando a vítima está andando e um Kia Cerato prata se aproxima. Um homem encapuzado desce do veículo e dispara contra a advogada. Depois ele foge.

A Polícia Civil informou que investiga o caso e realiza ações para identificar os suspeitos e motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

