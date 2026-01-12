RIO

Criança com braço fraturado recebe imobilização de papelão em UPA

Caso ocorreu após o menino sofrer queda de skate; unidade de saúde alegou falta de ortopedista e de materiais básicos

Nauan Sacramento

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:41

Criança sai com tala de papelão de UPA Crédito: Reprodução/Aldeia News

Uma criança que sofreu uma fratura no braço após sofrer uma queda enquanto andava de skate, no centro de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, tornou-se o centro de uma polêmica sobre a infraestrutura de saúde pública no Rio de Janeiro. Após ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município em uma viatura da Polícia Militar, o menino saiu do local com o membro imobilizado de forma improvisada com pedaços de papelão e ataduras.

De acordo com relatos de familiares e testemunhas, o paciente passou por um exame de raio-x na unidade que confirmou a lesão. No entanto, os responsáveis foram informados de que a UPA não contava com médicos ortopedistas no momento, nem possuía os materiais necessários para a confecção de um gesso.

Diante da ausência de recursos adequados, a equipe de saúde optou pela imobilização rudimentar como medida paliativa para reduzir o risco de agravamento da fratura até que um atendimento especializado fosse viabilizado.

O tratamento definitivo e a aplicação do gesso só ocorreram no dia seguinte, quando a criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. O caso gerou repercussão nas redes sociais e críticas sobre a capacidade de atendimento da unidade, que é considerada referência na região.

Foi pontuado que, embora a imobilização improvisada seja aceitável em cenários de emergência extrema para evitar danos maiores, a falta de insumos básicos e de especialistas em uma unidade desse porte é preocupante e pode oferecer riscos caso o diagnóstico correto não seja feito prontamente.