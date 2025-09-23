'Se assustou e correu': jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:41
Um jovem com autismo foi morto a tiros no bairro de Rio Sena, em Salvador, na tarde de segunda-feira (22). Segundo moradores, Marcus Vinicius Alcântara, de 26 anos, se assustou com uma ação policial na Rua da Bomba e, ao correr, foi ferido com diversos tiros pelos militares. A versão da polícia é diferente.
A Polícia Militar informou que uma equipe da Rondesp BTS foi acionada por conta de uma troca de tiros entre facções criminosas e, ao chegar no local, já encontrou o jovem ferido.
A vítima foi socorrida ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é acompanhado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que instaurou investigação para apurar o fato.
Jovem morto no Rio Sena
Em nota, a corporação disse que lamenta "profundamente o falecimento de Marcus e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor". "A instituição segue firme no seu dever constitucional de proteger vidas e garantir a segurança pública, atuando com respeito aos direitos humanos", acrescentou.
Moradores e familiares do jovem fizeram uma série de manifestações ainda na segunda (22) após o episódio de violência. "Ele não era envolvido [com o crime]. Era apenas uma criança. Ele acabou se assustando e correu", desabafou uma vizinha, que não será identificada para preservação da imagem.
A previsão é que haja mais protestos nesta terça-feira (23). "Ele era amoroso, carinhoso com todos nós da comunidade e teve simplesmente a vida brutalmente ceifada. Queremos justiça", disse.
Ainda não há detalhes sobre o sepultamento.