Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Se assustou e correu': jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM

Polícia diz que já encontrou vítima ferida e lamenta a morte

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:41

Jovem com autismo é morto a tiros no Rio Sena
Jovem com autismo é morto a tiros no Rio Sena Crédito: Reprodução

Um jovem com autismo foi morto a tiros no bairro de Rio Sena, em Salvador, na tarde de segunda-feira (22). Segundo moradores, Marcus Vinicius Alcântara, de 26 anos, se assustou com uma ação policial na Rua da Bomba e, ao correr, foi ferido com diversos tiros pelos militares. A versão da polícia é diferente. 

A Polícia Militar informou que uma equipe da Rondesp BTS foi acionada por conta de uma troca de tiros entre facções criminosas e, ao chegar no local, já encontrou o jovem ferido. 

A vítima foi socorrida ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é acompanhado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que instaurou investigação para apurar o fato.

Jovem morto no Rio Sena

Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
1 de 5
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução

Em nota, a corporação disse que lamenta "profundamente o falecimento de Marcus e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor". "A instituição segue firme no seu dever constitucional de proteger vidas e garantir a segurança pública, atuando com respeito aos direitos humanos", acrescentou.

Moradores fazem protesto: 'Vida brutalmente ceifada'

Moradores e familiares do jovem fizeram uma série de manifestações ainda na segunda (22) após o episódio de violência. "Ele não era envolvido [com o crime]. Era apenas uma criança. Ele acabou se assustando e correu", desabafou uma vizinha, que não será identificada para preservação da imagem.

A previsão é que haja mais protestos nesta terça-feira (23). "Ele era amoroso, carinhoso com todos nós da comunidade e teve simplesmente a vida brutalmente ceifada. Queremos justiça", disse. 

Ainda não há detalhes sobre o sepultamento. 

Leia mais

Imagem - Mulher morre atropelada enquanto levava filho para escola em Feira de Santana

Mulher morre atropelada enquanto levava filho para escola em Feira de Santana

Imagem - Idosa de 71 anos morre após ser mantida em cárcere privado na Bahia; companheiro é suspeito

Idosa de 71 anos morre após ser mantida em cárcere privado na Bahia; companheiro é suspeito

Imagem - Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista

Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista

Mais recentes

Imagem - Campanha de vacinação contra a raiva entra na última semana; veja onde encontrar imunizante em Salvador

Campanha de vacinação contra a raiva entra na última semana; veja onde encontrar imunizante em Salvador
Imagem - Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar

Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar
Imagem - Homem é preso por matar tia idosa com marteladas após discussão na Bahia

Homem é preso por matar tia idosa com marteladas após discussão na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
01

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
02

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
03

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira