ACIDENTE

Mulher morre atropelada enquanto levava filho para escola em Feira de Santana

Caso foi registrado por câmeras de segurança; criança foi socorrida e tem quadro de saúde estável

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:17

Mulher morre atropelada enquanto levava filho para escola em Feira de Santana Crédito: Reprodução / Blog do Valente

Uma mulher morreu após ser atropelada por uma carreta enquanto levava o filho de bicicleta para escola na tarde de segunda-feira (22), na Rua Decolagem, no bairro de Campo Limpo, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 14h e foi registrado por câmeras de segurança.

Imagens mostram quando a vítima, identificada como Nicélia dos Santos, entra na rua antes da passagem do caminhão e, logo depois, é atropelada. O veículo passa completamente por cima dela. A mulher morreu no local.

Já a criança estava na garupa e foi socorrida por moradores para uma unidade hospitalar. O estado de saúde é estável. Segundo a Polícia Civil, o condutor do caminhão aguardou no local do acidente.

A Central de Flagrantes de Feira de Santana investiga o caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.