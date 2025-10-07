IRREGULARES

Anvisa manda recolher mais de 70 produtos para cabelo; veja a lista

Produtos à base de ozônio também sofreram medidas de suspensão

Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 22:55

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira (6), o recolhimentos de 69 cosméticos de uso capilar produzidos pela mesma empresa. Os produtos são fabricados pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. O órgão também suspendeu a venda, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos cosméticos.

Segundo a agência, os produtos precisam ser registrados junto a ela, mas foram apenas notificados. No entanto, de acordo com a entidade, "a notificação é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco".

Além desses 69 produtos, a Anvisa também determinou o recolhimento da Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda. Sua venda, distribuição, fabricação, propaganda e uso também foram suspensos pelo mesmo motivo.

Ozônio

Também alvo da fiscalização, os cosméticos à base de ozônio também sofreram medidas de suspensão. Cosméticos da empresa +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda foram recolhidos e proibidos de serem vendidos, distribuídos, fabricados e utilizados porque "alegam atividade farmacológica" mesmo registrados como cosméticos. Segundo a agência, essa prática não é permitida.

Confira quais são os produtos suspensos:

Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos)

Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)

Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)

Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)

Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)

Gloss Liss - Liberty Hair (todos)

Fusion Liss Orient Beauty (todos)

Progressiva Santore (todos)

Progressiva Megarepair Luna System (todos)

Creme Progressiva Luna System (todos)

Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)

Progressiva Glowme (todos)

Progressiva Diversi Hair (todos)

Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)

Progressiva Care (todos)

Progressiva JL Professional (todos)

Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)

Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)

Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)

Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)

Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)

High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)

Progressiva Perfect Liss (todos)

Selagem Chilena Ledebut (todos)

Prohibida Bravie (todos)

Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)

Liberadah Bravie (todos)

Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)

Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)

Educ Hair Edumi (todos)

Release Ledebut (todos)

Extreme Reduct Dona Lara (todos)

Hair Perfect Premium Tresaav (todos)

Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)

Liso de Milhões Beleza Rara (todos)

Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)

Liso Perfeito - SA Carrias (todos)

BTX Premium - Asaphepro (todos)

Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)

Botox Collagen BTX Karseell (todos)

Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)

Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)

Botox Blueberry Umecthair (todos)

Botox Queen Hair (todos)

Botox Violet Mask Ledebut (todos)

Botox Branco Perla Profissional (todos)

Botox Matizador Kalainne (todos)

Botox Matizador Rute Rezende (todos)

Botox XG Forest Hair (todos)

Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)

Alisamento Algas + (Selagem) (todos)

Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)

Selagem Perla Profissional (todos)

Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)

Selagem Algas Fino Cheiro (todos)

Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)

Selagem Kalainne (todos)

Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)

Gloss Selagem Umecthair (todos)

Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)

Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)

Selagem Kelsi Cosméticos (todos)

Selagem Orgânica Forest Hair (todos)

Selagem Gold - Ledebut (todos)

Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)

Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)

Selagem Extreme Kalainne (todos)

Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)

Máscara Realinhamento (todos)

Truss Máscara Capilar Selante Blond

Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos)

Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)

Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)

Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)

Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)

Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)