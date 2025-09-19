Anvisa suspende remédio para hipertensão após encontrar partículas parecidas com caco de vidro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:09
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do medicamento Furosemida, na quarta-feira (19). A medida vale para o lote 2411191 do fármaco, com concentração de 10 mg/ml, produzido pela farmacêutica Hypofarma, que também teve sua comercialização, distribuição e uso suspensos.
A decisão foi tomada após a identificação da presença de um material estanho, semelhante a caco de vidro, no produto. De acordo com a agência, um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, constatou o desvio de qualidade.
Ainda segundo a Anvisa, profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote contaminado podem comunicar ao órgão através dos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária local.
A Furosemida é utilizada como diurético no tratamento de hipertensão, insuficiência cardíaca e também de edemas no corpo. Ele também é utilizado para estimular a produção de urina em pessoas com problemas nos rins.
Em nota, enviada à imprensa, a farmacêutica Hypofarma informou que suspendeu o uso do lote recolhido da Furosemida até a finalização da apuração. "Seguimos rigorosamente as melhores práticas de fabricação e controle, adotando elevados padrões de qualidade e segurança. Esses processos são constantemente revisados e aprimorados, com o compromisso de garantir a confiança e a tranquilidade de pacientes, profissionais de saúde e da sociedade", acrescentou na nota.