Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa suspende remédio para hipertensão após encontrar partículas parecidas com caco de vidro

Fragmentos foram descobertos pela Vigilância Sanitária

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:09

Anvisa proíbe a venda de anel que promete medir glicose
Anvisa suspende venda de remédio para hipertensão Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do medicamento Furosemida, na quarta-feira (19). A medida vale para o lote 2411191 do fármaco, com concentração de 10 mg/ml, produzido pela farmacêutica Hypofarma, que também teve sua comercialização, distribuição e uso suspensos.

A decisão foi tomada após a identificação da presença de um material estanho, semelhante a caco de vidro, no produto. De acordo com a agência, um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, constatou o desvio de qualidade.

Ainda segundo a Anvisa, profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote contaminado podem comunicar ao órgão através dos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária local.

A Furosemida é utilizada como diurético no tratamento de hipertensão, insuficiência cardíaca e também de edemas no corpo. Ele também é utilizado para estimular a produção de urina em pessoas com problemas nos rins.

Em nota, enviada à imprensa, a farmacêutica Hypofarma informou que suspendeu o uso do lote recolhido da Furosemida até a finalização da apuração. "Seguimos rigorosamente as melhores práticas de fabricação e controle, adotando elevados padrões de qualidade e segurança. Esses processos são constantemente revisados e aprimorados, com o compromisso de garantir a confiança e a tranquilidade de pacientes, profissionais de saúde e da sociedade", acrescentou na nota. 

Leia mais

Imagem - Anvisa proíbe venda de 32 suplementos por fabricação em condições insalubres; veja lista

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos por fabricação em condições insalubres; veja lista

Imagem - Anvisa determina a suspensão das vendas de lote falso de lubrificante K-Med

Anvisa determina a suspensão das vendas de lote falso de lubrificante K-Med

Imagem - Anvisa determina apreensão de lote falsificado de 'botox'

Anvisa determina apreensão de lote falsificado de 'botox'

Mais recentes

Imagem - Senado abre consulta pública sobre projeto de anistia? Entenda

Senado abre consulta pública sobre projeto de anistia? Entenda
Imagem - Corregedor da Câmara pede suspensão do mandato de três deputados por motim; veja quais

Corregedor da Câmara pede suspensão do mandato de três deputados por motim; veja quais
Imagem - Ministro da Saúde do Brasil cancela ida à Assembleia da ONU após restrições dos EUA

Ministro da Saúde do Brasil cancela ida à Assembleia da ONU após restrições dos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
01

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'
02

Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Márcia Sensitiva revela 3 signos que vão encher a carteira até 21 de setembro
04

Márcia Sensitiva revela 3 signos que vão encher a carteira até 21 de setembro