CONTAMINAÇÃO

Anvisa suspende remédio para hipertensão após encontrar partículas parecidas com caco de vidro

Fragmentos foram descobertos pela Vigilância Sanitária

Monique Lobo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:09

Anvisa suspende venda de remédio para hipertensão Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do medicamento Furosemida, na quarta-feira (19). A medida vale para o lote 2411191 do fármaco, com concentração de 10 mg/ml, produzido pela farmacêutica Hypofarma, que também teve sua comercialização, distribuição e uso suspensos.

A decisão foi tomada após a identificação da presença de um material estanho, semelhante a caco de vidro, no produto. De acordo com a agência, um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, constatou o desvio de qualidade.

Ainda segundo a Anvisa, profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote contaminado podem comunicar ao órgão através dos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária local.

A Furosemida é utilizada como diurético no tratamento de hipertensão, insuficiência cardíaca e também de edemas no corpo. Ele também é utilizado para estimular a produção de urina em pessoas com problemas nos rins.