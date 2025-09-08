Acesse sua conta
Anvisa proíbe venda de 32 suplementos por fabricação em condições insalubres; veja lista

Agência determinou apreensão de lotes em circulação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:24

Produtos são produzidos sob condições precárias, segundo Anvisa
Produtos são produzidos sob condições precárias, segundo Anvisa Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu na última sexta-feira (5) a venda de 32 suplementos produzidos pela empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda. após uma inspeção sanitária constatar que os produtos eram feitos em condições insalubres, sem licença da autoridade sanitária.

Dentre os suplementos proibidos há a Creatina e o Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais, ambos da marca Turbo Black Vitamin, e o Ômega 3, da marca NB Nutrition (confira lista completa abaixo). 

A medida, publicada no Diário Oficial, ainda determinou a apreensão de lotes em circulação, assim como a produção de novos suplementos. 

Confira lista: 

Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas - Marca Turbo Black Vitamin 

Creatina – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte – Marca Turbo Black (todos)

Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Cafeína com Taurina – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Moringa – Marca Ervas Brasil (todos)

Maca Peruana – Marca Ervas Brasil (todos)

Hibisco – Marca Ervas Brasil (todos)

Graviola – Marca Ervas Brasil (todos)

Tadala Natural – Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Maca Peruana – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Maca Preta – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Lactoze sem Glúten – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

L-Arginina e Alanina – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

K2 + D3 2000 UI – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Energy Maca – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Creatina Monohidratada Sabor Laranja – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ômega 3 – Marca NB Nutrition (todos)

Moringa Oleifera – Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato – Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Dimalato – Marca NB Nutrition (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado – Marca NB Nutrition (todos)

Cabelo Pele e Unha – Marca NB Nutrition (todos)

Lactoze – Marca Natuforme Produtos Naturais (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado – Marca Ozonlife (todos)

Maca Premium – Marca Nutrição Esportiva (todos)

Max Vision – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II – Marca NB Nutrition (todos)

Maca Peruana Concentrado – Marca Max Force (todos)

Ora Pró Nobis Premium – Marca Vitacorpus (todos)

De acordo com o artigo 46 do Decreto-Lei 986/1969, os estabelecimentos que fabricam, acondicionam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja ela estadual, municipal ou do Distrito Federal.

