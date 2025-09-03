Acesse sua conta
Anvisa proíbe a venda de anel que promete medir glicose

Medida proíbe ainda a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e uso dos produtos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:31

Anvisa proíbe a venda de anel que promete medir glicose
Anvisa proíbe a venda de anel que promete medir glicose Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma ação de fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de alguns medidores de glicose. Os produtos prometem, sem nenhuma base científica, medir os níveis de glicose, de oxigênio e atividade cardíaca através de um anel, sem a necessidade de retirar o sangue por picadas de agulhas.

Publicada nessa terça-feira (2), a medida proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e uso dos produtos. Nenhum dos produtos tem eficácia comprovada e nem registro sanitário na Anvisa e estão sendo anunciados e expostos à venda em diversos sites de compras online e nas redes sociais como Instagram, Facebook e Tik Tok. Além disso, os anúncios utilizam imagens de personalidades famosas para enganar os consumidores.

A agência alerta ainda que produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. Por isso não devem ser utilizados. Denuncie produtos irregulares à Agência, através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

Veja quais são os medidores de glicose proibidos:

  1. Anel para Acupressão Glucomax (todos)
  2. Glicomax (todos)
  3. Glucomax (todos)
  4. Glucomax Pro (todos)

