Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa determina recolhimento e apreensão de suplementos alimentares

Medida determina o recolhimento de produtos de três empresas: Floral Ervas do Brasil Ltda, Gold Labs e Nutrivitalle

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:34

Sede da Anvisa
Sede da Anvisa Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a apreensão de alguns suplementos alimentares que estavam em situação irregular. Publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta semana, a medida determina o recolhimento dos suplementos alimentares da empresa Floral Ervas do Brasil Ltda. A agência também  suspende a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos.

Confira os suplementos alimentares que foram suspensos:

Magnésio Dimalato e Magnésio Quelato (todos).

Expectos Mel (todos).

Lipo Magre (todos).

Max Beauty (todos).

Gestlac (todos).

Max Neural (todos).

Digestivit (todos).

Os suplementos alimentares estavam sendo fabricados e comercializados sem os estudos de estabilidade. Além disso, constatou-se a utilização de marcas que faziam referência a propriedades terapêuticas e funcionais que não foram aprovadas.

Estudos de estabilidade

Os estudos de estabilidade são testes realizados em diferentes tipos de produtos, a fim de prever e monitorar o seu prazo de validade. Seu propósito é averiguar como a qualidade do produto é alterada sob a influência de fatores externos como temperatura, umidade e luz.

Suplementos alimentares com constituintes não autorizados

A ação de fiscalização se estende a todos os produtos da marca Gold Labs, da empresa Gold Suplementos Ltda. Os suplementos alimentares da marca Nutrivitalle, produzidos pela Sunfood Clinical Brasil Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda., também foram atingidos pela mesma medida. Todos os suplementos das duas empresas tiveram sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos. Além disso, os produtos devem ser apreendidos.

A ação contra os suplementos da marca Gold Labs, de fabricante desconhecido, aconteceu por que os produtos estavam sendo anunciados com a alegação de que continham propriedades terapêuticas e/ou medicamentosas, funcionais ou de saúde não permitidas em suplementos alimentares. Além de conter constituintes (ingredientes) não autorizados para uso na composição de suplementos alimentares, foram relatados eventos adversos graves relacionados ao uso dos produtos.

Já os suplementos alimentares da marca Nutrivitalle estavam sendo importados, fabricados, distribuídos, divulgados através de propagandas e comercializados sem a regularização na Anvisa. Os produtos também contêm constituintes (ingredientes) não autorizados em suplementos alimentares. Além disso, a empresa não possui licença e nem registro sanitário para fabricação de suplemento alimentar com probiótico.

Leia mais

Imagem - Anvisa determina apreensão de lote falsificado de botox; confira

Anvisa determina apreensão de lote falsificado de botox; confira

Imagem - Anvisa determina a suspensão das vendas de lote falso de lubrificante K-Med

Anvisa determina a suspensão das vendas de lote falso de lubrificante K-Med

Imagem - Anvisa suspende venda de remédio de R$ 20 milhões após mortes nos EUA

Anvisa suspende venda de remédio de R$ 20 milhões após mortes nos EUA

Mais recentes

Imagem - PCC na Faria Lima: empresa alvo de operação é suspeita de espionar concorrente

PCC na Faria Lima: empresa alvo de operação é suspeita de espionar concorrente
Imagem - Bolsonaro chora ao receber visita: “Minha vida já acabou”

Bolsonaro chora ao receber visita: “Minha vida já acabou”
Imagem - Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental

Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua