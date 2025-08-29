FISCALIZAÇÃO

Anvisa determina recolhimento e apreensão de suplementos alimentares

Medida determina o recolhimento de produtos de três empresas: Floral Ervas do Brasil Ltda, Gold Labs e Nutrivitalle

Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:34

Sede da Anvisa Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a apreensão de alguns suplementos alimentares que estavam em situação irregular. Publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta semana, a medida determina o recolhimento dos suplementos alimentares da empresa Floral Ervas do Brasil Ltda. A agência também suspende a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos.

Confira os suplementos alimentares que foram suspensos:

Magnésio Dimalato e Magnésio Quelato (todos).

Expectos Mel (todos).

Lipo Magre (todos).

Max Beauty (todos).

Gestlac (todos).

Max Neural (todos).

Digestivit (todos).

Os suplementos alimentares estavam sendo fabricados e comercializados sem os estudos de estabilidade. Além disso, constatou-se a utilização de marcas que faziam referência a propriedades terapêuticas e funcionais que não foram aprovadas.

Estudos de estabilidade

Os estudos de estabilidade são testes realizados em diferentes tipos de produtos, a fim de prever e monitorar o seu prazo de validade. Seu propósito é averiguar como a qualidade do produto é alterada sob a influência de fatores externos como temperatura, umidade e luz.

Suplementos alimentares com constituintes não autorizados

A ação de fiscalização se estende a todos os produtos da marca Gold Labs, da empresa Gold Suplementos Ltda. Os suplementos alimentares da marca Nutrivitalle, produzidos pela Sunfood Clinical Brasil Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda., também foram atingidos pela mesma medida. Todos os suplementos das duas empresas tiveram sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos. Além disso, os produtos devem ser apreendidos.

A ação contra os suplementos da marca Gold Labs, de fabricante desconhecido, aconteceu por que os produtos estavam sendo anunciados com a alegação de que continham propriedades terapêuticas e/ou medicamentosas, funcionais ou de saúde não permitidas em suplementos alimentares. Além de conter constituintes (ingredientes) não autorizados para uso na composição de suplementos alimentares, foram relatados eventos adversos graves relacionados ao uso dos produtos.