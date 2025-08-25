Acesse sua conta
Anvisa determina apreensão de lote falsificado de botox; confira

Ação foi tomada após farmacêutica informar que não fabricou e não reconhece o lote como original

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 20:28

Anvisa determina apreensão de lote falsificado de 'botox'
Anvisa determina apreensão de lote falsificado de 'botox' Crédito: Shutterstock

Uma fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado de botox. O produto, fabricado por uma empresa desconhecida, teve a comercialização, distribuição e uso proibidos pela agência. A medida atinge o lote C675C03 e foi divulgada no Diário Oficial no último dia 19.

A ação foi tomada após a Abbvie Farmacêutica Ltda., empresa que possui o registro do medicamento, informar que não fabricou e não reconhece o lote como original.

A Anvisa informa que, por se tratar de produto falsificado, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade e, por isso, o produto não deve ser usado em nenhuma hipótese.

Os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote falso podem comunicar o fato à agência pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

