Saiba quem é a mulher que matou companheiro com vitamina de chumbinho

De acordo com a polícia, Iris Maria e Rogério Maurício eram funcionários da Comlurb, empresa de limpeza urbana

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:21

Íris Maria Soares da Silva
Íris Maria Soares da Silva Crédito: Reprodução

Uma mulher presa nesta quinta-feira (23) suspeita de matar o companheiro com uma vitamina de banana com chumbinho, no Rio de Janeiro, foi identificada como Iris Maria Soares da Silva (foto em destaque). Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca foram responsáveis pela investigação do crime, cometido em 15 de fevereiro. A vítima, Rogério Maurício Moreira da Gama, morreu no dia seguinte, após passar um dia internado.

De acordo com a polícia, Iris Maria e Rogério Maurício eram funcionários da Comlurb, empresa de limpeza urbana, atuando juntos na gerência de Irajá, além de manterem um relacionamento amoroso.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO

