Nova Carteira de Identidade: saiba quanto custa, como emitir e o prazo o máximo para renovar

Cdadãos já podem agendar a renovação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 22:32

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Cidadãos que ainda não tiraram a Carteira de Identidade Nacional (CIN) podem solicitar a emissão do novo RG, que agora inclui o CPF como número único de identificação. O documento está disponível em versão física e digital e pode ser agendado nos Institutos de Identificação de cada Estado e do Distrito Federal.

Como solicitar a nova Carteira de Identidade?

Para emitir o novo documento, é necessário apresentar certidões de nascimento ou casamento. O atendimento deve ser agendado pelo site dos Institutos de Identificação estaduais, garantindo que o processo seja organizado e rápido. Veja como agendar on-line por estado:

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Quem pode solicitar a nova Carteira de Identidade?

Qualquer pessoa que possua o RG antigo pode solicitar a atualização. Para isso, é necessário apresentar certidões de nascimento ou casamento no momento do agendamento nos Institutos de Identificação estaduais.

Qual o preço para emitir a nova Carteira de Identidade?

A primeira emissão do RG em papel é gratuita, conforme estabelece a Lei nº 7.116/1983. Em casos de segunda via por perda, roubo ou dano, o valor pode variar de acordo com cada Estado. A taxa oficial na Bahia é de R$ 48,35 para emissão de uma nova via. 

Até quando posso usar meu RG antigo? 

Segundo o Decreto nº 10.977/2022, o RG antigo continua válido por até 10 anos, ou seja, pode ser usado até 2032. Mesmo assim, a emissão da nova CIN já pode ser solicitada a qualquer momento.

Qual o passo a passo para emitir a nova carteira de identidade?

  1. Reúna certidões de nascimento ou casamento;
  2. Acesse o site do Instituto de Identificação do seu Estado ou do Distrito Federal;
  3. Faça o agendamento online para a emissão do novo documento;
  4. Compareça no dia e horário marcados para retirar o RG.

