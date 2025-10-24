RG ATUALIZADO

Nova Carteira de Identidade: saiba quanto custa, como emitir e o prazo o máximo para renovar

Cdadãos já podem agendar a renovação

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 22:32

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Cidadãos que ainda não tiraram a Carteira de Identidade Nacional (CIN) podem solicitar a emissão do novo RG, que agora inclui o CPF como número único de identificação. O documento está disponível em versão física e digital e pode ser agendado nos Institutos de Identificação de cada Estado e do Distrito Federal.

Como solicitar a nova Carteira de Identidade?

Para emitir o novo documento, é necessário apresentar certidões de nascimento ou casamento. O atendimento deve ser agendado pelo site dos Institutos de Identificação estaduais, garantindo que o processo seja organizado e rápido. Veja como agendar on-line por estado:

Quem pode solicitar a nova Carteira de Identidade?

Qualquer pessoa que possua o RG antigo pode solicitar a atualização. Para isso, é necessário apresentar certidões de nascimento ou casamento no momento do agendamento nos Institutos de Identificação estaduais.



Qual o preço para emitir a nova Carteira de Identidade?

A primeira emissão do RG em papel é gratuita, conforme estabelece a Lei nº 7.116/1983. Em casos de segunda via por perda, roubo ou dano, o valor pode variar de acordo com cada Estado. A taxa oficial na Bahia é de R$ 48,35 para emissão de uma nova via.

Até quando posso usar meu RG antigo?

Segundo o Decreto nº 10.977/2022, o RG antigo continua válido por até 10 anos, ou seja, pode ser usado até 2032. Mesmo assim, a emissão da nova CIN já pode ser solicitada a qualquer momento.

Qual o passo a passo para emitir a nova carteira de identidade?