Gari é presa por matar marido com vitamina de banana envenenada: 'Insistiu para que misturasse e tomasse'

Casal vivia relacionamento conturbado

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:34

Íris Maria Soares da Silva teria envenenado vitamina de banana Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma funcionária da Comlurb, empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, foi presa nesta sexta-feira (24) em Irajá, suspeita de matar o marido, Rogério Maurício Moreira da Gama, por envenenamento. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça do Rio de Janeiro após denúncia do Ministério Público, que identificou indícios de homicídio qualificado.

Segundo o delegado Marcus Drucker, responsável pelo caso, o casal tinha um relacionamento conturbado. Íris Maria Soares da Silva teria preparado uma vitamina de banana contendo chumbinho e pedido a colegas que a entregassem ao marido, orientando que ele "balançasse bem antes de beber".

O crime ocorreu em 15 de fevereiro. Cerca de uma hora após ingerir a bebida, Rogério passou mal e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, onde morreu no dia seguinte. "Já na UPA, os médicos suspeitaram de envenenamento, o que depois foi confirmado pela perícia. A partir daí, começamos a investigar o que a vítima havia consumido. Relatos de colegas indicaram que ele tomou um café da manhã no local", explicou Drucker ao portal G1.

Testemunhas relataram que a autora insistiu para que ele consumisse a vitamina e misturasse bem antes de beber, comportamento considerado estranho. Após a prisão, Íris apresentou versões diferentes e contraditórias sobre o caso. "Ela nega e apresentou várias versões, mas todas são inconsistentes com as provas da investigação", disse o delegado.

Em nota, a Comlurb afirmou que acompanha o caso e tomará medidas caso seja confirmado o envolvimento da funcionária. 

