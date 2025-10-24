ALERTA

Sem cheiro e letal: os riscos do monóxido de carbono, que matou modelo e filha em casa

Sinais podem ser facilmente confundidos com mal-estar comum

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:11

Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e Miana Sophya Santos, de 15 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

O laudo pericial divulgado pela polícia apontou que a modelo Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos, morreu intoxicada por monóxido de carbono. Ela e a filha, Miana Sophya Santos, de 15 anos, foram encontradas mortas em 9 de outubro, em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O exame do IML não conseguiu determinar a causa da morte da adolescente devido ao estado avançado de decomposição, sendo o resultado inconclusivo, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ainda assim, a hipótese de acidente doméstico é reforçada pelo laudo.

Vizinho perceberam um cheiro estranho vindo do apartamento e acionaram o Corpo de Bombeiros, que encontrou mãe e filha em cômodos separados. Primeiras perícias apontaram irregularidades nas instalações de gás do imóvel, mas as investigações seguem sob responsabilidade da 16ª DP da Barra da Tijuca.

Assassino silencioso

O monóxido de carbono é incolor, inodoro e altamente tóxico, capaz de matar em minutos. É produzido pela queima incompleta de combustíveis, como gás, carvão, madeira e gasolina.

Ao ser inalado, o gás substitui o oxigênio no sangue, impedindo a respiração adequada, mesmo em locais ventilados. Pequenas exposições podem causar tontura, dor de cabeça e desmaios, enquanto doses prolongadas levam à morte, alerta a Fiocruz.

A intoxicação é especialmente perigosa porque seus sinais - náuseas, fraqueza e sonolência -, podem ser confundidos com mal-estar comum. Muitas vítimas não percebem o risco e permanecem em locais contaminados por mais tempo.

Aparelhos a gás, lareiras, aquecedores, churrasqueiras e motores ligados em ambientes fechados estão entre os maiores vilões do monóxido de carbono. O Procon-SP recomenda manutenção regular e ventilação adequada sempre que esses equipamentos forem usados.

Medidas de prevenção

Especialistas recomendam algumas medidas simples para tentar evitar casos similares.

Garantir ventilação constante;

Não usar fogões ou churrasqueiras para aquecer a casa;

Desligar aparelhos a gás ao sair de casa.