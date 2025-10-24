Acesse sua conta
Sem cheiro e letal: os riscos do monóxido de carbono, que matou modelo e filha em casa

Sinais podem ser facilmente confundidos com mal-estar comum

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:11

Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e Miana Sophya Santos, de 15 anos
Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e Miana Sophya Santos, de 15 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

O laudo pericial divulgado pela polícia apontou que a modelo Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos, morreu intoxicada por monóxido de carbono. Ela e a filha, Miana Sophya Santos, de 15 anos, foram encontradas mortas em 9 de outubro, em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O exame do IML não conseguiu determinar a causa da morte da adolescente devido ao estado avançado de decomposição, sendo o resultado inconclusivo, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ainda assim, a hipótese de acidente doméstico é reforçada pelo laudo.

Vizinho perceberam um cheiro estranho vindo do apartamento e acionaram o Corpo de Bombeiros, que encontrou mãe e filha em cômodos separados. Primeiras perícias apontaram irregularidades nas instalações de gás do imóvel, mas as investigações seguem sob responsabilidade da 16ª DP da Barra da Tijuca.

Influenciadora foi encontrada morta com a filha em apartamento

Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Miana Sophya Santos por Reprodução/Redes sociais
Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e Miana Sophya Santos, de 15 anos por Reprodução/Redes sociais
Assassino silencioso

O monóxido de carbono é incolor, inodoro e altamente tóxico, capaz de matar em minutos. É produzido pela queima incompleta de combustíveis, como gás, carvão, madeira e gasolina.

Ao ser inalado, o gás substitui o oxigênio no sangue, impedindo a respiração adequada, mesmo em locais ventilados. Pequenas exposições podem causar tontura, dor de cabeça e desmaios, enquanto doses prolongadas levam à morte, alerta a Fiocruz.

A intoxicação é especialmente perigosa porque seus sinais - náuseas, fraqueza e sonolência -, podem ser confundidos com mal-estar comum. Muitas vítimas não percebem o risco e permanecem em locais contaminados por mais tempo.

Aparelhos a gás, lareiras, aquecedores, churrasqueiras e motores ligados em ambientes fechados estão entre os maiores vilões do monóxido de carbono. O Procon-SP recomenda manutenção regular e ventilação adequada sempre que esses equipamentos forem usados.

Medidas de prevenção

Especialistas recomendam algumas medidas simples para tentar evitar casos similares. 

Garantir ventilação constante;

Não usar fogões ou churrasqueiras para aquecer a casa;

Desligar aparelhos a gás ao sair de casa.

Na Europa, sensores de monóxido de carbono são obrigatórios; no Brasil, ainda são pouco comuns. O Corpo de Bombeiros alerta que o monóxido de carbono está entre as principais causas de mortes acidentais em residências, principalmente durante o inverno.

