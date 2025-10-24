VÍDEO

Cão policial é submetido a eutanásia e tutora emociona em despedida: 'Guerreiro de quatro patas'

Animal foi diagnosticado com câncer

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 21:00

Cão policial Athos com a tutora Crédito: Reprodução

Depois de anos auxiliando a Polícia Militar em diversas operações em Cascavel, no oeste do Paraná, o cão policial Athos fez sua última despedida nesta terça-feira (21). O animal passou por eutanásia após ser diagnosticado com um câncer já em estado avançado.

A tutora, Renata Soares dos Santos, explicou que a situação chegou a um ponto irreversível e que a decisão, apesar de dolorosa, foi tomada pensando no bem-estar do companheiro. “Nós procuramos todos os meios para salvar a vida dele. Ele não estava mais caminhando. Ele caiu e não conseguia mais andar”, relatou em entrevista ao portal G1.

Athos tinha displasia coxofemoral, doença que compromete a articulação do quadril. Os veterinários chegaram a avaliar uma cirurgia para bloquear o estímulo nervoso e aliviar a dor. Porém, exames cardiológicos detectaram câncer com metástases em vários órgãos, o que inviabilizou o procedimento.

“Descobrimos que não tinha tratamento e ele não aguentaria a cirurgia. Também começaria a sentir muita dor porque a medicação não ia fazer efeito”, disse Renata. Segundo ela, a eutanásia se tornou a escolha mais humana para evitar o sofrimento. “Um animal que trouxe tanto amor e carinho para minha família, foi o meio mais digno de acabar com o sofrimento dele”, afirmou.