Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cão policial é submetido a eutanásia e tutora emociona em despedida: 'Guerreiro de quatro patas'

Animal foi diagnosticado com câncer

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 21:00

Cão policial Athos com a tutora
Cão policial Athos com a tutora Crédito: Reprodução

Depois de anos auxiliando a Polícia Militar em diversas operações em Cascavel, no oeste do Paraná, o cão policial Athos fez sua última despedida nesta terça-feira (21). O animal passou por eutanásia após ser diagnosticado com um câncer já em estado avançado.

A tutora, Renata Soares dos Santos, explicou que a situação chegou a um ponto irreversível e que a decisão, apesar de dolorosa, foi tomada pensando no bem-estar do companheiro. “Nós procuramos todos os meios para salvar a vida dele. Ele não estava mais caminhando. Ele caiu e não conseguia mais andar”, relatou em entrevista ao portal G1.

Athos tinha displasia coxofemoral, doença que compromete a articulação do quadril. Os veterinários chegaram a avaliar uma cirurgia para bloquear o estímulo nervoso e aliviar a dor. Porém, exames cardiológicos detectaram câncer com metástases em vários órgãos, o que inviabilizou o procedimento.

“Descobrimos que não tinha tratamento e ele não aguentaria a cirurgia. Também começaria a sentir muita dor porque a medicação não ia fazer efeito”, disse Renata. Segundo ela, a eutanásia se tornou a escolha mais humana para evitar o sofrimento. “Um animal que trouxe tanto amor e carinho para minha família, foi o meio mais digno de acabar com o sofrimento dele”, afirmou.

O 5º Comando Regional da Polícia Militar prestou homenagem ao cão de faro nas redes sociais, reconhecendo seu trabalho em apreensões e ações na região. “Nossa última continência ao cão de faro Athos, que durante sua trajetória demonstrou coragem, obediência e instinto exemplar, sendo peça fundamental em diversas apreensões e operações na cidade de Cascavel e região”, diz a publicação.

Tags:

Cachorro

Mais recentes

Imagem - MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026

MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026
Imagem - MPF recorre para barrar exploração de petróleo na bacia do Amazonas

MPF recorre para barrar exploração de petróleo na bacia do Amazonas
Imagem - Saiba quem é a mulher que matou companheiro com vitamina de chumbinho

Saiba quem é a mulher que matou companheiro com vitamina de chumbinho

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada