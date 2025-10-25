Acesse sua conta
Banco brasileiro vai deixar de emitir cheques a partir de dezembro

Serviço vai deixar de ser oferecido de forma gradual, segundo instituição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 08:06

Cheque
Cheque Crédito: Shutterstock

A partir de dezembro de 2025, clientes pessoa física e Microempreendedores Individuais não poderão mais solicitar talões de cheque no Bradesco. A instituição comunicou a mudança por meio do aplicativo e disse que está “descontinuando gradualmente” esse serviço, segundo a CNN Brasil.

Mesmo com o encerramento para esses perfis, o banco destacou que seguirá emitindo cheques para clientes Corporate.

No aviso encaminhado aos correntistas, o Bradesco afirma que, pela maior “comodidade”, recomenda o uso do Pix, disponível 24 horas por dia.

Segundo a instituição, “a iniciativa acompanha a mudança de comportamento dos clientes, que têm optado por soluções digitais como Pix, transferências e pagamentos eletrônicos”.

Tags:

Banco Bradesco

