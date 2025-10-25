SANTA CATARINA

Homem é morto com golpes de machado durante discussão por aluguel

Filho de 12 anos e esposa da vítima também foram feridos no ataque

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09:32

Fabio Carlos de Castro Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos foi brutalmente assassinado na garagem de sua casa em Canoinhas, interior de Santa Catarina. A Polícia Militar informou que Fabio Carlos de Castro foi atingido com pauladas e golpes de machado durante uma discussão relacionada a uma dívida de aluguel. No mesmo episódio, o filho da vítima, de 12 anos, e a mãe do menino, de 42, também ficaram feridos.

O filho da vítima relatou que sofreu golpes na cabeça e na mão direita. Já a esposa do homem morto foi atingida na cabeça. Ambos foram levados pelos bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico, segundo reportagem do G1. Não há detalhes sobre o estado de saúde de ambos.

O principal suspeito é um homem de 63 anos, que foi encontrado em uma área de mata atrás de sua residência, aproximadamente 3 km do local do crime, com manchas de sangue nas roupas. Ele foi preso e encaminhado à delegacia junto com os objetos apreendidos.

Testemunhas contaram à polícia que o suspeito teria contado com a ajuda do filho, de 25 anos, durante o crime. O rapaz teria atirado e fugido de carro e ainda não foi localizado. O crime, conforme informou a Polícia Militar, teria motivação financeira: uma dívida de aluguel entre autor e vítima.