Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é morto com golpes de machado durante discussão por aluguel

Filho de 12 anos e esposa da vítima também foram feridos no ataque

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09:32

Fabio Carlos de Castro
Fabio Carlos de Castro Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos foi brutalmente assassinado na garagem de sua casa em Canoinhas, interior de Santa Catarina. A Polícia Militar informou que Fabio Carlos de Castro foi atingido com pauladas e golpes de machado durante uma discussão relacionada a uma dívida de aluguel. No mesmo episódio, o filho da vítima, de 12 anos, e a mãe do menino, de 42, também ficaram feridos.

O filho da vítima relatou que sofreu golpes na cabeça e na mão direita. Já a esposa do homem morto foi atingida na cabeça. Ambos foram levados pelos bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico, segundo reportagem do G1. Não há detalhes sobre o estado de saúde de ambos.

O principal suspeito é um homem de 63 anos, que foi encontrado em uma área de mata atrás de sua residência, aproximadamente 3 km do local do crime, com manchas de sangue nas roupas. Ele foi preso e encaminhado à delegacia junto com os objetos apreendidos.

Testemunhas contaram à polícia que o suspeito teria contado com a ajuda do filho, de 25 anos, durante o crime. O rapaz teria atirado e fugido de carro e ainda não foi localizado. O crime, conforme informou a Polícia Militar, teria motivação financeira: uma dívida de aluguel entre autor e vítima.

Fábio deixa esposa e quatro filhos. O sepultamento ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (24).

Mais recentes

Imagem - Esteticista é presa por matar namorado com 40 tesouradas e enterrar o corpo no quintal

Esteticista é presa por matar namorado com 40 tesouradas e enterrar o corpo no quintal
Imagem - Acidente em academia: personal trainer é esmagado por barra de 100 kg

Acidente em academia: personal trainer é esmagado por barra de 100 kg
Imagem - Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada