Esteticista é presa por matar namorado com 40 tesouradas e enterrar o corpo no quintal

Ela confessou crime, mas alegou que agiu para se defender quando ele se tornou agressivo em briga

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 10:23

Jussara Luzia Fernandes e Alex Sandro da Silva Rocha
Jussara Luzia Fernandes e Alex Sandro da Silva Rocha Crédito: Reprodução e Divulgação

Uma professora de estética de 62 anos foi presa em Bebedouro, interior de São Paulo, suspeita de matar o namorado a tesouradas e ocultar o corpo no quintal da própria residência. A prisão ocorreu na sexta-feira (24), após denúncia anônima, e a suspeita confessou o crime.

O corpo de Alex Sandro da Silva Rocha, de 21 anos, foi removido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao IML. O laudo preliminar apontou que a vítima sofreu ao menos 40 golpes de tesoura, principalmente no tórax e na região posterior do corpo.

Esteticista foi presa por matar namorado

Corpo de Alex Sandro da Silva Rocha estava enterrado por Divulgação
Corpo de Alex Sandro da Silva Rocha estava no quintal por Divulgação
Quintal onde corpo foi enterrado por Divulgação
Jussara Luzia Fernandes por Reprodução
Jussara Luzia Fernandes e Alex Sandro da Silva Rocha por Reprodução
1 de 5
Corpo de Alex Sandro da Silva Rocha estava enterrado por Divulgação

De acordo com a polícia, inicialmente Jussara Luzia Fernandes negou qualquer envolvimento. Policiais perceberam um buraco recém-aberto no quintal, que a mulher alegou ter sido feito para enterrar um cachorro. Depois, entrou em contradição e acabou admitindo ter matado o namorado.

A suspeita afirma que agiu em legítima defesa. Ela contou que discutiu com Alex Sandro na noite do crime, quando ele teria se tornado agressivo e a ameaçou com uma faca. Jussara também afirmou que já havia sido vítima de agressões anteriores. O casal estava junto há cinco meses e morava na mesma casa.

O filho de Jussara soube do homicídio na mesma noite e aconselhou a mãe a esperar alguns dias antes de se entregar à polícia, possivelmente para evitar prisão em flagrante. Ainda segundo a polícia, ele teria levado o corpo para os fundos da residência e coberto com um lençol.

Ocultação do cadáver

Para cavar o buraco no quintal, Jussara pagou R$ 50 a um homem, que acreditava que seria para enterrar um cachorro. A professora, no entanto, enterrou o corpo da vítima sozinha, sem auxílio de terceiroso. O homem que ajudou a cavar o buraco não é investigado. A participação do filho no caso ainda não foi esclarecida.

Jussara responderá pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver e deverá passar por audiência de custódia neste sábado.

