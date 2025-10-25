BENEFÍCIO

Bônus de R$ 3 mil para professores: veja quem tem direito e como garantir cartão

Seleção leva em conta desempenho das escolas no Ideb e condições socioeconômicas

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11:47

Professora em sala Crédito: Arquivo Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) lançou uma iniciativa inédita para valorizar professores da educação básica das redes públicas: 100 mil docentes receberão um crédito de R$ 3 mil para a compra de computadores e outros equipamentos tecnológicos. A ação faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil e foi oficializada em 15 de outubro de 2025, no Dia dos Professores.

O programa, instituído pelo Decreto nº 12.358/2025, visa reconhecer profissionais que se destacam em suas práticas pedagógicas, especialmente em escolas localizadas em contextos desafiadores, estimulando a melhoria da qualidade da educação básica no país.

Quem pode receber

Podem participar professores em exercício em unidades escolares vinculadas às secretarias municipais, estaduais ou do Distrito Federal. A participação é vedada a docentes de escolas que realizam qualquer forma de seleção para ingresso de alunos.

O reconhecimento abrange três categorias:

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental

- Anos Finais do Ensino Fundamental

- Ensino Médio

Critérios de seleção

A escolha dos professores é baseada em indicadores educacionais e socioeconômicos:

50% das premiações serão destinadas a docentes de escolas com maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), distribuídas proporcionalmente entre os estados e o Distrito Federal/

50% restantes contemplarão professores de escolas com maior Ideb dentro das 25% com menor nível socioeconômico, segundo o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE).



Em caso de empate, o desempate considera menor INSE e maior número de matrículas na etapa correspondente. A verificação e consolidação da lista de professores elegíveis ficam a cargo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Valor e utilização do benefício

Cada professor selecionado receberá R$ 3 mil em cartão emitido pelo Banco do Brasil, destinado exclusivamente à compra de computadores, notebooks, tablets ou minicomputadores novos, seguindo as especificações da Capes. O valor pode ser complementado com recursos próprios, e a aquisição deve ocorrer em até 180 dias após o crédito.

Prestação de contas

A comprovação da compra é obrigatória e deve ser feita por meio de sistema eletrônico, com envio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em nome do beneficiário. A Capes analisará os dados e poderá aprovar, aprovar com ressalvas ou reprovar a prestação de contas. Em caso de reprovação, o valor deve ser devolvido via Guia de Recolhimento da União (GRU).