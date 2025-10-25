Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bônus de R$ 3 mil para professores: veja quem tem direito e como garantir cartão

Seleção leva em conta desempenho das escolas no Ideb e condições socioeconômicas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11:47

Professora em sala
Professora em sala Crédito: Arquivo Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) lançou uma iniciativa inédita para valorizar professores da educação básica das redes públicas: 100 mil docentes receberão um crédito de R$ 3 mil para a compra de computadores e outros equipamentos tecnológicos. A ação faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil e foi oficializada em 15 de outubro de 2025, no Dia dos Professores.

O programa, instituído pelo Decreto nº 12.358/2025, visa reconhecer profissionais que se destacam em suas práticas pedagógicas, especialmente em escolas localizadas em contextos desafiadores, estimulando a melhoria da qualidade da educação básica no país.

Quem pode receber

Podem participar professores em exercício em unidades escolares vinculadas às secretarias municipais, estaduais ou do Distrito Federal. A participação é vedada a docentes de escolas que realizam qualquer forma de seleção para ingresso de alunos.

O reconhecimento abrange três categorias: 

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental

- Anos Finais do Ensino Fundamental

- Ensino Médio

Leia mais

Imagem - Governo federal anuncia 6,7 mil novas vagas de professores e técnicos

Governo federal anuncia 6,7 mil novas vagas de professores e técnicos

Imagem - Em grupos de zap e redes sociais, professores denunciam escolas particulares que não pagam salários

Em grupos de zap e redes sociais, professores denunciam escolas particulares que não pagam salários

Imagem - Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações

Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações

Critérios de seleção

A escolha dos professores é baseada em indicadores educacionais e socioeconômicos:

  • 50% das premiações serão destinadas a docentes de escolas com maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), distribuídas proporcionalmente entre os estados e o Distrito Federal/
  • 50% restantes contemplarão professores de escolas com maior Ideb dentro das 25% com menor nível socioeconômico, segundo o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE).

Em caso de empate, o desempate considera menor INSE e maior número de matrículas na etapa correspondente. A verificação e consolidação da lista de professores elegíveis ficam a cargo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Valor e utilização do benefício

Cada professor selecionado receberá R$ 3 mil em cartão emitido pelo Banco do Brasil, destinado exclusivamente à compra de computadores, notebooks, tablets ou minicomputadores novos, seguindo as especificações da Capes. O valor pode ser complementado com recursos próprios, e a aquisição deve ocorrer em até 180 dias após o crédito.

Prestação de contas

A comprovação da compra é obrigatória e deve ser feita por meio de sistema eletrônico, com envio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em nome do beneficiário. A Capes analisará os dados e poderá aprovar, aprovar com ressalvas ou reprovar a prestação de contas. Em caso de reprovação, o valor deve ser devolvido via Guia de Recolhimento da União (GRU).

O MEC, com apoio técnico do Inep, define critérios e consolida a lista de professores beneficiados. A Capes coordena a operacionalização, enviando informações ao Banco do Brasil, responsável pela emissão dos cartões e garantia do uso exclusivo do crédito em equipamentos tecnológicos.

Tags:

Educação

Mais recentes

Imagem - Esteticista é presa por matar namorado com 40 tesouradas e enterrar o corpo no quintal

Esteticista é presa por matar namorado com 40 tesouradas e enterrar o corpo no quintal
Imagem - Acidente em academia: personal trainer é esmagado por barra de 100 kg

Acidente em academia: personal trainer é esmagado por barra de 100 kg
Imagem - Homem é morto com golpes de machado durante discussão por aluguel

Homem é morto com golpes de machado durante discussão por aluguel

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada