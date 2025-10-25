Acesse sua conta
Acidente em academia: personal trainer é esmagado por barra de 100 kg

Banco cedeu durante treino

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09:46

Thiego Cavalcante
Thiego Cavalcante Crédito: Reprodução

O personal trainer Thiego Cavalcante sofreu um acidente com uma barra de supino de 100 kg durante um treino em uma unidade da rede Bluefit, no bairro Pitanguinha, em Maceió (AL). O banco regulável que ele utilizava cedeu, fazendo com que o corpo do educador físico rolasse para trás e a barra caísse sobre seu tórax, conforme relatou o próprio Thiego em seu perfil no Instagram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente. Thiego recebeu atendimento hospitalar, recebeu alta e deverá permanecer em repouso por uma semana.

Thiego Cavalcante

Thiego Cavalcante
Thiego Cavalcante por Reprodução
Thiego Cavalcante por Reprodução
Thiego Cavalcante por Reprodução
Thiego Cavalcante por Reprodução
Thiego Cavalcante

Apesar do impacto, ele sofreu apenas uma fissura nas costelas. O personal tranquilizou seus seguidores: "Os danos físicos foram mínimos". E acrescentou: "Deus nos dando mais um livramento. Lembrando que foi um acidente a que todos estamos sujeitos". 

Thiego, que é formado em educação física e trabalha com foco em hipertrofia e emagrecimento, explicou que seus músculos fortalecidos atuaram como uma espécie de "almofada natural", absorvendo parte do impacto e reduzindo a sobrecarga sobre ossos e articulações.

Em nota, a rede Bluefit afirmou que tomou conhecimento do incidente, que o aluno foi socorrido e que a empresa "permanece acompanhando o caso para prestar todo o suporte necessário" ao profissional. Confira:

"A academia comunica que, na última segunda-feira (20), foi realizado atendimento imediato ao aluno até a chegada dos socorristas. A rede permanece acompanhando o caso e seguirá prestando todo o suporte necessário"

Acidente

