Acidente em academia: personal trainer é esmagado por barra de 100 kg

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09:46
O personal trainer Thiego Cavalcante sofreu um acidente com uma barra de supino de 100 kg durante um treino em uma unidade da rede Bluefit, no bairro Pitanguinha, em Maceió (AL). O banco regulável que ele utilizava cedeu, fazendo com que o corpo do educador físico rolasse para trás e a barra caísse sobre seu tórax, conforme relatou o próprio Thiego em seu perfil no Instagram.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente. Thiego recebeu atendimento hospitalar, recebeu alta e deverá permanecer em repouso por uma semana.
Thiego Cavalcante
Apesar do impacto, ele sofreu apenas uma fissura nas costelas. O personal tranquilizou seus seguidores: "Os danos físicos foram mínimos". E acrescentou: "Deus nos dando mais um livramento. Lembrando que foi um acidente a que todos estamos sujeitos".
Thiego, que é formado em educação física e trabalha com foco em hipertrofia e emagrecimento, explicou que seus músculos fortalecidos atuaram como uma espécie de "almofada natural", absorvendo parte do impacto e reduzindo a sobrecarga sobre ossos e articulações.
Em nota, a rede Bluefit afirmou que tomou conhecimento do incidente, que o aluno foi socorrido e que a empresa "permanece acompanhando o caso para prestar todo o suporte necessário" ao profissional. Confira:
"A academia comunica que, na última segunda-feira (20), foi realizado atendimento imediato ao aluno até a chegada dos socorristas. A rede permanece acompanhando o caso e seguirá prestando todo o suporte necessário"