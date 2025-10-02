Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações

Lista foi publicada pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:16

Professor em sala de aula
Confira a lista dos professores e coordenadores contemplados Crédito: Divulgação/SEC

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou a lista provisória de professores e coordenadores contemplados com a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e à Melhoria do Ensino (GEAPME). Foram analisados 3.443 processos protocolados entre 1º de abril de 2024 e 31 de março de 2025.

Do total de requerimentos, 1.935 foram deferidos após a verificação da documentação, da regularidade dos cursos perante o Ministério da Educação (MEC), da correlação com a área de atuação e do percentual já alcançado por cada servidor.

"A metodologia aplicada seguiu normas técnicas e legais, incluindo identificação dos dados funcionais, checagem de certificados, situação cadastral dos servidores e validação de cursos cadastrados no MEC", afirma a pasta estadual. 

A análise também considerou indicadores de rendimento atribuídos às unidades escolares, com base em dados da SEC, além do esforço de escolas que alcançaram, no mínimo, 80% da média estadual nas etapas avaliadas. Confira a lista dos contemplados abaixo: 

Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações

Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE
1 de 27
Veja a lista provisória de 2 mil professores que vão receber gratificações por Reprodução/DOE

Após a publicação, os servidores com processos indeferidos terão 30 dias para apresentar recurso. A lista poderá ser alterada após a análise dos recursos. 

O percentual da GEAPME varia de 10% a 25%, conforme a titulação apresentada e o percentual a que o servidor tem direito. Esse valor respeita o limite máximo de 50%, que pode ser alcançado na soma das gratificações.

O benefício 

A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e à Melhoria do Ensino foi estabelecida a partir da Lei nº 14.039 de 2018. A concessão de gratificação ao professor e coordenador pedagógico será devida em razão da qualificação profissional e da melhoria do desempenho escolar, desde que observados os requisitos de existência de correlação entre o curso e a respectiva área de atuação, assim como do alcance de meta anual de desempenho pela unidade escolar de lotação.

Mais recentes

Imagem - Mutirão da Justiça com conciliações e perícias do INSS chega a cidade baiana; veja onde

Mutirão da Justiça com conciliações e perícias do INSS chega a cidade baiana; veja onde
Imagem - 5 benefícios da semente de abóbora para a saúde e como usá-la

5 benefícios da semente de abóbora para a saúde e como usá-la
Imagem - 6 filmes para ampliar o repertório cultural para o Enem

6 filmes para ampliar o repertório cultural para o Enem

MAIS LIDAS

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
01

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
02

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
03

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo
04

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo