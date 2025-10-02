Suspeito de esfaquear mecânico após briga em Pirajá é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19:15
Foi preso pela Polícia Civil o suspeito de esfaquear um mecânico no bairro de Pirajá, em Salvador, em julho deste ano. O homem, de 50 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (1º). Ele já acumula denúncias que incluem perturbação do trabalho e ameaça.
O crime aconteceu no bairro Dois de Julho. A vítima foi atingida por diversos golpes no tórax, mas foi encaminhada para uma unidade de saúde para atendimento das lesões. Segundo as investigações, o suspeito e a vítima possuíam histórico de desentendimentos.
Segundo a polícia, o mandado de prisão foi solicitado como forma de manter a "ordem pública e conveniência da instrução criminal". O homem foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder pelo crime de tentativa de homicídio.