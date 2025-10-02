Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de esfaquear mecânico após briga em Pirajá é preso

Homem já acumula denúncias que incluem perturbação do trabalho e ameaça

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19:15

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Foi preso pela Polícia Civil o suspeito de esfaquear um mecânico no bairro de Pirajá, em Salvador, em julho deste ano. O homem, de 50 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (1º). Ele já acumula denúncias que incluem perturbação do trabalho e ameaça.

Leia mais

Imagem - Homem é preso após invadir casa e tentar roubar idoso de 92 anos na Bahia

Homem é preso após invadir casa e tentar roubar idoso de 92 anos na Bahia

Imagem - Jovem é morta a facadas pelo companheiro dentro de casa na Bahia

Jovem é morta a facadas pelo companheiro dentro de casa na Bahia

Imagem - Carro blindado de Binho Galinha é encontrado pela PF em área de mata

Carro blindado de Binho Galinha é encontrado pela PF em área de mata

O crime aconteceu no bairro Dois de Julho. A vítima foi atingida por diversos golpes no tórax, mas foi encaminhada para uma unidade de saúde para atendimento das lesões. Segundo as investigações, o suspeito e a vítima possuíam histórico de desentendimentos.

Segundo a polícia, o mandado de prisão foi solicitado como forma de manter a "ordem pública e conveniência da instrução criminal". O homem foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder pelo crime de tentativa de homicídio. 

Tags:

Bahia Salvador Violência

Mais recentes

Imagem - Salvador recebe curso de imersão em implantes hormonais; confira a programação

Salvador recebe curso de imersão em implantes hormonais; confira a programação
Imagem - Leilão beneficente arrecada fundos para o Instituto de Cegos da Bahia; saiba mais

Leilão beneficente arrecada fundos para o Instituto de Cegos da Bahia; saiba mais
Imagem - Imposto de Renda: saiba quanto você vai economizar com a nova isenção

Imposto de Renda: saiba quanto você vai economizar com a nova isenção

MAIS LIDAS

Imagem - Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex
01

Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex

Imagem - Fisiculturista morto pela mulher era vigiado por buracos feitos na parede, diz polícia
02

Fisiculturista morto pela mulher era vigiado por buracos feitos na parede, diz polícia

Imagem - Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil
03

Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
04

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias