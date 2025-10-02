Acesse sua conta
Vereador e motorista são presos após serem ameaçados na orla da Pituba

Vereador Tiago Rola (Solidariedade) e motoristas haviam saído de um bar antes da prisão

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19:05

Vereador Tiago Rola (Solidariedade)
Vereador Tiago Rola (Solidariedade) Crédito: Reprodução

vereador Tiago Rola (Solidariedade) de Palmeiras, na Chapada Diamantina, e seu motorista, Luiz Felipe Lino da Fonseca, foram presos na orla do bairro da Pituba, em Salvador, por porte ilegal de arma. A prisão aconteceu no dia 26 de setembro.

Segundo o relato de policiais militares no auto da prisão, os agentes foram acionados por um funcionário do restaurante Espeto Baiano, onde a dupla estava, e informou à PM que o motorista efetuou vários disparos em direção à praia. Quando a viatura se aproximou do local, Luiz Felipe correu para o carro, pegou uma pistola e a descartou no assoalho do carona. Ao chegarem próximo ao veículo, os PMs encontraram Tiago Rola dormindo no banco traseiro do veículo.

Segundo relato do motorista, ao sair para procurar outro colega, identificado como Ubirajara, um homem teria feito dois disparos depois de gritar "Já era" na direção dele. Assustado, Luiz Felipe entrou no carro, pegou a arma que estava em um cofre no carro e também efetuou disparos para cima. O desconhecido teria fugido na hora.

Os dois foram presos em flagrante, o legislador por porte ilegal de arma e o motorista pela mesma infração e pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública. Eles foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde pagaram fiança de R$ 1.518,00 e respondem em liberdade.

