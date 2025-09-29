Acesse sua conta
Mais de R$ 4 bilhões: vereador preso comandaria núcleo na 'lavagem' de dinheiro para o tráfico

As investigações são do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco)

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:00

Vereador Ailton Leal
Vereador Ailton Leal Crédito: Reprodução/Rede sociais

O esquema que envolve o vereador Ailton Leal (PT), preso acusado de 'lavar' dinheiro para o tráfico,  é composto por três núcleos. Segundo a polícia, ele liderava um deles, o operacional, que funcionava em Santo Estevão, onde havia pessoas responsáveis por recolher o dinheiro e depois depositar em contas bancárias.

Além disso, a polícia encontrou indícios de sonegação fiscal, investigados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). O parlamentar é irmão de um traficante do Bonde do Maluco (BDM), morto pela polícia

A organização é composta também pelos núcleos jurídicos e do fornecimento de armas e drogas.

Vereador preso é irmão de traficante morto

1 de 34
Vereador Ailton Leal por Reprodução/Rede sociais

