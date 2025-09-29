AUTOS

Buscas por carros contemplados por programa do governo crescem 12% na Bahia

Levantamento mostra que modelo da Fiat foi o mais buscado, seguido por Chevrolet e Hyundai

Antônio Meira Jr.

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:00

O Fiat Argo foi o modelo mais buscado na Bahia Crédito: Divulgação

Dois meses após o lançamento do programa Carro Sustentável, a procura por veículos nos modelos e versões contemplados pela iniciativa do Governo Federal cresceu 12% na Bahia. É isso o que aponta um levantamento exclusivo do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, com base no número de buscas e visitas a esses veículos no estado desde o lançamento do programa, em 11 de julho.

De acordo com a pesquisa, o Fiat Argo, nas versões contempladas pelo programa e disponíveis na plataforma, foi o modelo que teve maior crescimento de buscas e visitas no estado, com alta de 69% no acumulado dos dois meses do programa, em comparação aos meses anteriores.

Na sequência, estão Chevrolet Onix (+39%), Hyundai HB20S (+37%), Fiat Mobi (+31%) e Renault Kwid (+7%). Já o Hyundai HB20 (-29%) e o Volkswagen Polo (-10%) observaram redução no período.

QUAIS OS CARROS APTOS?

O programa Carro Sustentável é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que garante IPI Zero para automóveis mais econômicos, sustentáveis e com fabricação no Brasil.