Ford Territory melhora sem aumentar preço; conheça a linha 2026 do SUV

Antônio Meira Jr.
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:00
A Ford vive uma ótima fase no mercado brasileiro. Em agosto, a empresa somou mais 5.413 emplacamentos e já acumula 33.793 unidades licenciadas no acumulado do ano. Em relação ao mesmo período de 2024, a Ford cresceu 18,3%, enquanto a indústria automotiva avançou 3,2%.
Um dos sucessos da companhia é o Territory, que foi atualizado recentemente e fechou seu primeiro mês completo de vendas com o recorde de 1.228 emplacamentos. Com esse desempenho, o SUV se consolida como o segundo modelo mais vendido da marca no Brasil, atrás da Ranger. Comparado a julho, as vendas do Territory cresceram 34%. E, quando se considera de janeiro a agosto, o crescimento foi de 35%.
Para a linha 2026, a Ford manteve a base do Territory, mas promoveu diversos ajustes: mudanças visuais na dianteira, melhorias internas e inclusão de tecnologias. No exterior, os faróis em formato de “L” seguem a nova identidade visual da marca, já presente em modelos como as picapes Maverick e F-150. A grade frontal é inédita e ficou mais larga do que a anterior. Para completar, os para-choques dianteiro e traseiro foram modificados e as rodas de liga leve de 19 polegadas são novas.
Por dentro, os bancos receberam novos encostos de cabeça e ganharam apliques em um tom marrom. O aquecimento e a refrigeração para os bancos dianteiros, além dos ajustes elétricos para motorista e passageiros - bastante requisitados por aqui - foram mantidos.
A engenharia fez adequações no motor 1.5 litro turbo para atender às normas do Proconve L8, novo programa de emissões de poluentes. De qualquer forma, a potência e o torque foram mantidos em 169 cv e 25,5 kgfm, respectivamente. Esse propulsor, que utiliza apenas gasolina, é associado a um câmbio automático de sete velocidades e dupla embreagem banhado a óleo. Com os ajustes, as médias de consumo aferidas pelo Inmetro agora são de 8,8 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada.
Ford Territory 2026
PREÇO MANTIDO
Produzido na China, Territory é oferecido em uma única versão no mercado brasileiro, a Titanium. Para a linha 2026, seu preço não foi alterado, custa R$ 215 mil e entrega um bom pacote de equipamentos. Entre eles, estão o teto solar panorâmico e a abertura e fechamento por botão e sensor da tampa do porta-malas - compartimento que tem capacidade para 448 litros.
“Diferentemente de outros veículos produzidos na China, o Territory foi desenvolvido com a participação da engenharia da América do Sul e é hoje o modelo com maior índice de qualidade da região”, afirma Ariane Campos, supervisora de Engenharia da Ford América do Sul. “Todos os seus sistemas foram testados e validados para atender às preferências do consumidor brasileiro e oferecer o melhor desempenho para nossas condições de clima, altitude e pavimento”, completa a engenheira.
Entre os equipamentos de auxílio à condução, foi incorporado um assistente de permanência em faixa de rolamento com centralização. O SUV tem vários recursos de segurança e assistência ao motorista: frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal, controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go, monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e seis airbags com detecção inteligente de ocupantes.
Para facilitar as manobras de estacionamento, o motorista conta com um sistema de quatro câmeras que formam uma visão de 360°, exibida na tela da central multimídia. Há ainda assistente de partida em rampa, assistente de descida, controle de estabilidade e tração, monitoramento de pressão dos pneus e farol alto automático.
O novo SUV também é 100% conectado, com todas as funcionalidades do aplicativo FordPass, como partida remota e agendada, travamento e abertura de portas, alertas e status do veículo (odômetro, nível de combustível, pressão dos pneus, carga da bateria e localização) e alarme perimétrico.