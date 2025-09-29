Acesse sua conta
Vereador preso acusado de 'lavar' dinheiro de facção é irmão de traficante morto

Grupo estaria ligado ao Bonde do Maluco (BDM)

  • Bruno Wendel

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:00

Vereador Ailton Leal
Vereador Ailton Leal Crédito: Reprodução/Rede sociais

Acusado de “lavar” mais de R$ 4 bilhões para o crime organizado, o vereador da cidade de Santo Estevão, Ailton Leal (PT), preso no último dia 14, atuaria para o Bonde do Maluco (BDM).

Segundo o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o parlamentar fazia parte de um esquema que, por meio de “laranjas”, transferências bancárias e empresas fantasmas, transformavam o dinheiro ilícito em lícito para a compra de casas e fazendas, assim mantendo o luxo.

Ainda de acordo com a polícia, político é irmão de Sidnei Leal Araújo, o ‘Piá’, ex-integrante do BDM, morto em confronto com a polícia em 2017. Inclusive, o posto de combustível administrado por Ailton e usado na “lavagem” herdou de ‘Piá’, logo após a morte dele na cidade de Jequié. O traficante era também conhecido como 'Barão do Pó', assaltante de banco e homicida. 

Além de 'Piá', morreram em confronto  Edvan Alves da Silva, o 'Didiu', e Fabrício Félix Silva Ferreira. 

Vereador preso é irmão de traficante morto

Vereador Ailton Leal por Reprodução/Rede sociais

