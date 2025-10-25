NÃO GOSTOU

Lula se irrita com anúncio de 'bet da Caixa' e pode barrar projeto

Petista convocou presidente do banco após retorno da Ásia

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 08:29

Caixa Crédito: Arquivo

O anúncio de que a Caixa Econômica Federal irá inaugurar sua própria plataforma de apostas esportivas provocou desconforto no Palácio do Planalto. Segundo integrantes do governo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) considerou a iniciativa inadequada e quer explicações assim que voltar da viagem à Ásia. O presidente do banco estatal, Carlos Vieira, será chamado para uma reunião. As informações são da GloboNews.

A proposta de criar a chamada “bet da Caixa” foi divulgada por Vieira na segunda-feira (20), em entrevista ao site “Money Times”. De acordo com ele, o lançamento está previsto para o fim de novembro, com expectativa de arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões em 2026.

O projeto recebeu sinal verde da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, responsável por avaliar se empresas do setor atendem aos critérios técnicos e formais exigidos para operar no país. A área não analisou o impacto político da medida.

Nos bastidores, auxiliares do presidente afirmam que a criação de uma casa de apostas por um banco público contradiz o posicionamento crítico que o próprio governo tem adotado em relação ao mercado de apostas. Após a entrevista de Vieira, parlamentares da oposição, como os senadores Cleitinho (PL-MG) e Damares Alves (Republicanos-DF), passaram a atacar a iniciativa. Influenciadores próximos da esquerda também se manifestaram, entre eles a economista Nath Finanças.