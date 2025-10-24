INSS convoca 4 milhões de pessoas para prova de vida: veja como evitar bloqueio do pagamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:53
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alertou que cerca de quatro milhões de beneficiários precisam realizar a prova de vida. Quem recebeu o aviso tem 30 dias a partir da data de notificação para cumprir o procedimento, sob risco de ter os pagamentos do benefício suspensos.
O comunicado foi enviado por meio do extrato bancário responsável pelo pagamento do benefício. Segundo o INSS, essas são pessoas cuja prova de vida não pôde ser feita automaticamente pelos sistemas da autarquia.
Como fazer a prova de vida do INSS
Como realizar a prova de vida
O procedimento pode ser feito de três formas:
1) Pelo site ou aplicativo Meu INSS: basta fazer login e seguir as instruções, incluindo reconhecimento facial, caso seja solicitado.
2) Presencialmente na agência bancária: é necessário apresentar documento oficial com foto.
3) On-line pelo banco: alguns bancos permitem a realização do procedimento por meio de seus próprios aplicativos ou sites oficiais.
Alerta sobre golpes
O INSS reforça que não realiza visitas domiciliares nem solicita prova de vida por telefone, SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens. O órgão alerta para desconfiar de qualquer contato que não seja feito pelos canais oficiais e orienta nunca compartilhar dados pessoais, senhas ou documentos com terceiros desconhecidos.