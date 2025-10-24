FIQUE ATENTO

INSS convoca 4 milhões de pessoas para prova de vida: veja como evitar bloqueio do pagamento

: Prazo é de 30 dias a partir do aviso

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:53

MeuINSS Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alertou que cerca de quatro milhões de beneficiários precisam realizar a prova de vida. Quem recebeu o aviso tem 30 dias a partir da data de notificação para cumprir o procedimento, sob risco de ter os pagamentos do benefício suspensos.

O comunicado foi enviado por meio do extrato bancário responsável pelo pagamento do benefício. Segundo o INSS, essas são pessoas cuja prova de vida não pôde ser feita automaticamente pelos sistemas da autarquia.

Como realizar a prova de vida

O procedimento pode ser feito de três formas:

1) Pelo site ou aplicativo Meu INSS: basta fazer login e seguir as instruções, incluindo reconhecimento facial, caso seja solicitado.

2) Presencialmente na agência bancária: é necessário apresentar documento oficial com foto.

3) On-line pelo banco: alguns bancos permitem a realização do procedimento por meio de seus próprios aplicativos ou sites oficiais.

Alerta sobre golpes