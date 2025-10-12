TRÁGICO

Ciclista de 63 anos morre atropelado durante romaria para Aparecida

Motorista não prestou socorro, segundo testemunhas

Maysa Polcri

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 18:00

Romeiros a caminho do Santuário de Aparecida, em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

Um ciclista de 63 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, próximo à cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no sábado (11), por volta das 14h30. O motorista não prestou socorro.

A vítima foi identificada como José Antonio dos Santos, que tinha saído de Mairiporã (SP) de bicicleta com um grupo de amigos em direção à cidade de Aparecida. No km 100 da pista sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, ele foi atingido pela carreta.

José Antonio chegou a ser levado para o Pronto-Socorro de Pindamonhangaba, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teria invadido a faixa de rolamento da direita ao tentar desviar de alguns romeiros que transitavam pelo acostamento da rodovia, em direção à cidade de Aparecida (SP), onde está ocorrendo a Festa da Padroeira em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional. As informações são da PRF.

Testemunhas relataram que o condutor do caminhão provavelmente não percebeu o ciclista e fugiu do local, sem prestar atendimento à vítima. Na madrugada de sábado, outro caso envolvendo um romeiro foi registrado pelas autoridades policiais na mesma rodovia.

Um policial militar de 30 anos de idade que fazia a romaria até o Santuário Nacional de Aparecida foi morto a tiros durante um assalto ocorrido em um trecho próximo à cidade de Lorena. Ele trabalhava na corporação havia 10 anos e deixa esposa e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses.