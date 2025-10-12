LUTO

Dupla de amigos morre após raio atingir barco de pescaria

Acidente aconteceu próximo ao município de Filadélfia (TO)

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 18:30

Amigos estavam desaparecidos desde sábado (11) Crédito: Reprodução

Os corpos de dois amigos que morreram após o barco em que estavam ser atingido por um raio, enquanto pescavam no Rio Tocantins, foram encontrados na manhã deste domingo (12), nas proximidades do município de Filadélfia, região norte do Tocantins.

As vítimas, identificadas como Murilo Vinhal e Idael Farias, estavam desaparecidas desde a tarde de sábado (11), quando o caso ocorreu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram localizados por volta das 11h50, a cerca de oito metros de profundidade.