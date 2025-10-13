CERCO FECHADO

Passou a valer: bancos são obrigados a rejeitar pagamentos para contas suspeitas de fraude

Decisão foi anunciada pelo Banco Central em setembro e passou a valer nesta segunda-feira (13)

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:40

Fachada do Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A partir de agora, as instituições financeiras são obrigadas a rejeitar transações de pagamento que tenham como destinatárias contas com fundada suspeita de envolvimento em fraude. A medida foi estabelecida pelo Banco Central e vale para transações realizadas com qualquer instrumento de pagamento. O anúncio foi realizado em setembro e as instituições tiveram até esta segunda-feira (13) para adequarem seus sistemas.

De acordo com o BC, as instituições devem utilizar todas as informações disponíveis, incluindo aquelas constantes em sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado, para avaliarem o envolvimento das contas em fraudes. As instituições devem comunicar ao titular da conta sobre a efetivação das medidas tomadas em casos de suspeita de fraude e consequente bloqueio.

A norma se alinha às ações que o BC anunciou na primeira semana de setembro, buscando reforçar ainda mais os processos e protocolos de segurança do Sistema Financeiro Nacional à luz do envolvimento do crime organizado nos recentes eventos de ataque a instituições financeiras e de pagamentos.