DATE COM A JUSTIÇA

Homem que aplicava “golpe do encontro” e ameaçava vítimas com faca é preso

Ele foi localizado nesta segunda-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:02

Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta segunda-feira (13), suspeito de aplicar o “golpe do encontro”. Ele foi localizado na região em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense (RJ), por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

De acordo com as investigações da delegacia, o homem costumava atrair as vítimas que conhecia por meio de plataformas voltadas para relacionamentos. Após marcar um encontro, o suspeito chegava ao local com uma faca, rendia as vítimas ao se aproximarem do local combinado e as ameaçava para roubar celulares, dinheiro e outros pertences.