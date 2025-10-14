Acesse sua conta
Ainda dá tempo: veja como aderir ao programa que oferece desconto de 95% do IPVA

Há também mudanças para o licenciamento de veículos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:21

IPVA de veículos com placas de final 4 deve ser quitado até dia 30
Lei que propõe mudança foi publicada na terça-feira (9) Crédito: Paula Fróes/GOVBA

Os proprietários de veículos em débito com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ainda podem obter o desconto de 95% para regularizarem a situação com o imposto. O prazo de pagamento termina no dia 28 de novembro, 

O programa prevê desconto de 95% em multas e acréscimos moratórios, com a possibilidade de parcelamento em três vezes. A lei Refis IPVA Bahia prevê ainda também a remissão, ou seja, o perdão dos débitos tributários do IPVA com valor abaixo de R$ 460. Outro benefício do pacote é o perdão ou remissão parcial de 50% dos débitos tributários relativos à Taxa de Licenciamento Anual de veículos.

 As vantagens oferecidas pelo programa valem para todos os débitos com o IPVA, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados, que tenham sido gerados até 31 de dezembro de 2024.

Em caso de parcelamento, a prestação mínima a ser paga não pode ser inferior a R$ 200. Para aderir ao Refis IPVA Bahia e obter mais informações, basta acessar o site da Sefaz-BA.

