Segundo suspeito de ataque a tiros que deixou dois mortos em bar de Xique-Xique é preso

Homem foi localizado na quarta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:28

Ataque aconteceu em bar Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (5), o segundo suspeito de envolvimento no ataque a tiros que deixou dois homens mortos e quatro feridos em um bar de Xique-Xique, no interior da Bahia. O crime ocorreu na noite de 26 de junho e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com a corporação, o homem detido é um dos autores dos disparos e teve o mandado de prisão cumprido durante uma ação policial na cidade. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Outro homem já havia sido preso no dia seguinte ao crime, e dois envolvidos seguem sendo procurados. As imagens do ataque mostram o momento em que os atiradores chegam ao local e disparam diversas vezes contra as vítimas, que estavam reunidas no bar.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia, que apura a motivação e o envolvimento de cada suspeito no crime.

